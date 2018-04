00:03 Uhr

Egg und Illertissen II siegen im Gleichschritt Lokalsport

Der SVE lässt es gegen den SV Raisting sogar richtig krachen

Der SV Egg hat es gestern in der bayrischen Fußball-Landesliga richtig krachen lassen und den SV Raisting mit einer deutlichen 5:0- Klatsche auf den Heimweg geschickt. Gegen die tief stehenden Gäste war Egg in allen Belangen überlegen. Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Initiative. Torsten Schuhwerk war nach einer Hereingabe von Simon Schropp zum ersten Mal erfolgreich (21.). Schuhwerk erhöhte nach dem Wechsel (58.), ehe Manuel Schedel zum 3:0 traf (63.). Julian Singer per Kopf (83.), sowie Simon Schropp mit einem Foulelfmeter (90.) waren die weiteren Torschützen zum auch in der Höhe verdienten Sieg.

SV Egg: Stölzle – Huber (82. J. Jehle), Kirchmaier, Mayer, Singer – Schuhwerk, Schropp, Chr. Jehle, Seidel (68. Fackler) – M. Schedel (88. Notz), Steck.

Endlich kann auch der FV Illertissen II wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Gestern gewann das Team beim SV Mering durchaus überraschend mit 2:1. Illertissens Auftritt war ganz ordentlich, die Führung durch Glessing aber glücklich (6.). Merings Greimel glich zwar aus (27.), doch wiederum Glessing traf noch vor der Halbzeit zum 2:1-Endtand (45.). In der Nachspielzeit verschoss Mering dann sogar noch einen Foulelfmeter. (jürs)

FV Illertissen II: Fendt – Krumpschmid, Miller, Riederle, R. Allgaier – Amann, Fischäß, Glessing, Rogg (72. Häußler) – Beneke, Schock (90. Soyyigit).

