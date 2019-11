vor 35 Min.

Ehrenamt ist keine Frage des Alters

Bezirk zeichnet Vereine und Menschen aus

Matthias Manghard vom SV Pfaffenhofen ist im Fußball-Bezirk Donau/Iller Sieger in der Kategorie „Fußballhelden – Junges Ehrenamt“. Der 18-Jährige trainiert in seinem Verein die F-Junioren und wurde dafür neben vielen anderen Vereinen und ehrenamtlichen Helfern in den Räumen der Sparkasse Ulm ausgezeichnet. Daniel Frank vom SC Herold-statt wurde zudem in den „Club 100“ des DFB aufgenommen. Er darf sich über den Besuch eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft freuen.

Der Gewinner im Wettbewerb um den Vereins-Ehrenamtspreis ist der SV Jungingen, Platz zwei belegte der SV Nersingen vor dem SV Suppingen.

Hermann Rösch (TSV Altheim), Stefan Sachs (TSG Söflingen), Volker Schmidt (SF Rammingen), Uwe Moring, Gerhard Knaus (beide SSG Ulm), Armin Schurr, Freddy Wiume, Ingo Wahl (alle SV Westerheim).

Daniel Frank (SC Heroldstatt).

Matthias Manghard (SV Pfaffenhofen).

1. SV Jungingen, 2. SV Nersingen, 3. SV Suppingen. (vowi)

