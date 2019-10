vor 23 Min.

Ein Ex-Profi für die Jugend

Der ehemalige Elchinger Marin Petric wird neuer Trainer des Ulmer JBBL-Teams

Der ehemalige Basketball-Profi Marin Petric verstärkt das Trainerteam von BBU ‘01 und wird ab der kommenden Spielzeit das JBBL-Team der Orange Academy an der Seitenlinie betreuen.

In seiner Karriere als Spieler hat Marin Petric viel erlebt: In 21 Jahren als Profi-Basketballer hat der 39-Jährige unter anderem für Bayer Leverkusen, die Giants Düsseldorf und den TBB Trier in der Bundesliga gespielt. Nachdem sich Petric zu Beginn der Saison 2010/2011 einen Fußbruch zuzog, sammelte er als Assistenztrainer bei den Giants Düsseldorf zudem erste Erfahrungen als Coach an der Seitenlinie. Auch bei den Rheinstars Köln, wo der Point Guard zwischen 2014 und 2016 spielte, war er schon im Trainer-Team der JBBL-Mannschaft aktiv.

Seine Karriere als Spieler beendete Petric bei den Scanplus Baskets Elchingen, wo er seit der Saison 2016/2017 bis zum Ende der vergangenen Saison blieb. (az)

