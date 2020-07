00:01 Uhr

Ein Hüne hält Elchingen die Treue

Marius Flitsch spielt in der Regionalliga

Viel ist noch nicht bekannt über die Mannschaft, mit der die Elchinger Scanplus-Baskets nach dem freiwilligen Rückzug aus der Pro B in der ersten Regionalliga spielen werden. Fakt ist immerhin: Trainer Igor Perovic wechselt zu den Kirchheimer Knights, sein Nachfolger ist der Kroate Dino Erceg. Sportdirektor Dario Jerkic macht weiter und auch Eigengewächs Marius Flitsch hält dem Verein die Treue.

Der 2,14 Meter große und 27 Jahre alte Centerspieler hat sein komplettes Basketball-Leben in Elchingen verbracht und in der vergangenen Saison den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft. In der Pro B konnte sich Flitsch auf Anhieb behaupten, seine besten Spiele machte er im Derby gegen die Orange-Academy, gegen Würzburg und in Speyer. Dabei profitierte er natürlich in der Pro B in erster Linie von seiner Größe – die Gegenspieler auf der Centerposition sind in dieser Liga in der Regel ein paar Zentimeter kleiner.

Aber Flitsch hat noch mehr Qualitäten. Er ist ein guter Verteidiger, er ist sehr beweglich und er trifft sogar den Dreier. Damit ist er für jede Verteidigung ganz schwer auszurechnen. (az/pim)

