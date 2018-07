17.07.2018

Ein Nersinger fährt um den Pokal Lokalsport

Cedric Schick hat sich für das Finale qualifiziert

Der Nersinger Cedric Schick hat sich in den ersten drei Rennen der DMSB-Open-Meisterschaft als Elfter der Gruppe Süd sicher für den Finallauf um den Deutschen Motocross-Open-Pokal qualifiziert. Der letztjährige bayerische Vizemeister in der Klasse der Motorräder bis 250 Kubikzentimeter hatte es dabei in der Vorrunde mit den stärksten Fahrern aus ganz Süddeutschland zu tun.

Der deutsche Pokalgewinner wird in einem Finalrennen am 19. August in Sechshelden bei Siegen ermittelt. Dort starten die jeweils 20 besten Fahrer aus den Gruppen Nord und Süd. Schicks Ziel ist ein Platz unter den Top-15.

Bereits Anfang Juli war der Nersinger bei der deutschen Zweitaktmeisterschaft vor 24000 Zuschauern in Aichwald bei Stuttgart erfolgreich unterwegs. Unter den 80 teilnehmenden Fahrern qualifizierte er sich als Zwölfter im Zeittraining sicher für die beiden Finalläufe am Sonntag. Nach nicht perfekten Starts erkämpfte er sich in beiden Rennen über jeweils 25 Minuten die Plätze 21 und 18 im stark besetzten 40-er Feld. Der Ramminger Tobias Gnann belegte in diesem Rennen die Ränge zehn und elf.

Noch vor dem deutschen Pokalfinale steht das internationale Gerstetter Motocross-Rennen am 4. und 5. August auf dem Programm. Auf der schönen und anspruchsvollen Naturstrecke sind in den verschiedenen Klassen wieder viele Fahrer aus der Region am Start. Der letztjährige baden-württembergische Meister Fabian Strobel aus Bernstadt und Andre Deveer aus Erbach zählen in der Openklasse zu den Sieganwärtern. Schick nutzt dieses Rennen als Gastfahrer auf seiner Heimstrecke als Training. (az)

