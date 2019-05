vor 34 Min.

Ein Punkt fehlt dem TSV Neu-Ulm

Der Klassenerhalt ist in greifbarer Nähe

Nur der TSV Neu-Ulm steht in der Landesliga Württemberg noch unter Zugzwang, er braucht noch einen Punkt, um sicher für die nächste Spielzeit in der Liga planen zu können. Buch ist gesichert und Blaustein bereits abgestiegen.

„Es geht noch um die Wurst“ – Trainer Ünal Demirkiran und sein TSV Neu-Ulm benötigen einen Punkt aus den letzten beiden Partien, um wirklich ruhig feiern und dann schlafen zu können. Die gleiche Rechnung gilt für den Gastgeber der Neu-Ulmer, den SV Bonlanden, am Samstagnachmittag (17 Uhr). Das Duell auf den Fildern vor den Toren Stuttgarts ist eines zweier Aufsteiger – allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen. Neu-Ulm braucht den Punkt für den Ligaverbleib, der SV Bonlanden, um sicher in die Relegationsspiele zur Verbandsliga zu gelangen. Wenn der TV Echterdingen und der TSV Bad Boll heute nicht gewinnen, kann der TSV Neu-Ulm sogar eine Pleite in Bonlanden verschmerzen. „Es gibt keine Feier, bevor alles fix ist“, sagt Demirkiran. Er hofft auf ein gutes Spiel und will auch gegen den designierten Vizemeister seine Linie durchziehen. Ein Unterfangen, das jedoch nicht so einfach zu bewerkstelligen sein wird wie vor einer Woche beim 5:1-Sieg gegen Hofherrnweiler. Immerhin hat der SV Bonlanden in einem Nachholspiel unter der Woche den bis dahin ebenfalls noch mit Chancen auf Tabellenplatz zwei versehenen SC Geislingen mächtig mit 4:0 abgewatscht.

Seit dem vergangen Wochenende ist alles in trockenen Tüchern, Buch kann zum dritten Mal in Folge für eine Landesligasaison planen. Am Samstag geht Trainer Harry Haug mit seiner Mannschaft ein letztes Mal auf Reisen. Um 17 Uhr wird die Partie bei Meister TSG Hofherrnweiler-Unterrombach angepfiffen. Zum Glück aus Bucher Sicht ist der Klassenerhalt fix, nach dem Spiel in Hofherrnweiler steht mit dem SV Bonlanden am kommenden Wochenende noch einmal ein richtiges Kaliber auf dem Spielplan.

Abschied nehmen heißt es für Blaustein. Am Samstag (17 Uhr) verabschiedet sich die Mannschaft mit dem Spiel gegen den SV Ebersbach von den eigenen Fans. Für die Gäste von der Fils aus dem Tabellen-Mittelfeld geht es um nichts mehr. Positive Vorzeichen für den TSV Blaustein also, um sich dann mit dem ersten und einzigen Heimsieg aus einer verkorksten Spielzeit in die Bezirksliga zurückzuziehen. (jürs)

