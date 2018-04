27.04.2018

Ein Sieg fehlt noch

Buch will den Klassenerhalt

Dem 2:2-Unentschieden vom vergangenen Wochenende in Waldstetten hat der TSV Buch am Mittwochabend ein 1:1-Unentschieden im Nachholspiel beim TSV Bad Boll folgen lassen. So kommt man im Rothtal Punkt für Punkt dem vorzeitigen Klassenerhalt immer näher. Sollte am kommenden Sonntag (15 Uhr) in der Hausaufgabe gegen Germania Bargau noch ein Heimsieg gelingen, ist der Landesligaverbleib nahezu perfekt.

Am Mittwoch sahen die Zuschauer in Bad Boll eine stabile Bucher Vorstellung, nur zwei Wackler leistete sich die Mannschaft von Trainer Harry Haug. Einer davon wurde von den Gastgebern mit dem Ausgleich bestraft. Fabian Falzones Schuss wurde dabei noch abgefälscht, ansonsten hätte ihn Buchs Schlussmann Benjamin Maier wohl pariert (34.). Kurz vor Ende der Partie stand Maier zwei Mal im Mittelpunkt: Mit zwei tollen Paraden verhinderte er den Bad Boller Siegtreffer.

„Da hatten wir Riesenglück“, gestand Buchs Pressechef Steffen Amann nach dem Spiel ein. Ein Sieg des TSV Bad Boll wäre wohl auch zu viel des Guten gewesen, weil Buch ansonsten die größeren Spielanteile und mehr Torchancen hatte.

Fabian Zeh konnte jedoch nur eine dieser Möglichkeiten ausnutzen. Bei seinem 1:0 hatte Benjamin Jenuwein den entscheidenden Querpass gespielt (25.).

TSV Buch: Maier – Negele (90. Staudacher), R. Salger, Zott – Jenuwein (90.+1 Karg), Schabel (67. Sailer), Amann, Bolkart – Schrapp, Zeh (72. Seifert). (jürs)

