vor 9 Min.

Ein Stuhl am Tisch von Anton Gavel

Weitere Spendenaktion für den Orange-Campus gestartet. Dafür gibt es keine materielle Gegenleistung – aber ein Versprechen vom Drittliga-Trainer

Sechsmal wurde der Termin bereits verschoben, jetzt soll der Berliner Flughafen Ende Oktober 2020 eröffnet werden – die Schwaben und vor allem die Basketballer von BBU‘01 planen zuverlässiger: Im Mai des kommenden Jahres soll und wird der Orange-Campus fertig sein, denn man liegt prima in der Zeit. Der Trainingsbetrieb im 23,5-Millionen-Projekt am Donauufer wird zu Beginn der neuen Saison möglich sein. Aber finanzielle Hilfe ist weiterhin willkommen und deswegen bitten die Basketballer ihren Anhang ein weiteres Mal um Unterstützung.

Die erste Aktion hat hervorragend funktioniert. Die 1,80 Meter hohe und elf Meter lange „Wall of Fan“ ist sozusagen ausverkauft. Also voll belegt mit den Namen von 699 Menschen und Firmen, die sich auf dieser Mauer für Spenden in Höhe zwischen 111 und 5500 Euro haben verewigen lassen. Die entsprechenden Kacheln bilden das Vereinsmotto ab: We are one. Wer noch mehr oder überhaupt etwas tun will, der kann nun seinen Namen auf einem der 500 Stühle in der Haupthalle anbringen lassen. Das kostet 555 Euro pro Stuhl, wenn alle Sitzgelegenheiten weggehen, dann wären also gut 277000 Euro verdient. Eine materielle Gegenleistung etwa in Form von Karten für die Spiele der Ulmer Drittliga-Mannschaft gibt es dafür allerdings nicht. Wohl aber ein Versprechen von Anton Gavel. Der Trainer der Orange-Academy, mehrfacher deutscher Meister und vielfacher Nationalspieler, wird die ersten zehn Stuhlpaten zum Essen einladen. Vom Konzept des Campus ist nämlich Gavel nach wie vor begeistert: „Der ist ein Geschenk für uns alle.“

Ausgedacht hat sich die Sache mit den Stuhl-Patenschaften der vorwiegend im verborgen wirkende und ausschließlich beratend tätige Vereinsbeirat. Zu diesem achtköpfigen Gremium gehört unter anderem Katrin Albsteiger, die frühere Bundestagsabgeordnete und Neu-Ulmer OB-Kandidatin. Sprecher des Beirats ist Professor Dr. Gerald Huber, ehemaliger Manager des Basketball-Hauptsponsors Ratiopharm. Zu den Aufgaben des Beirats sagte Huber bei einer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Stuhl-Patenschaft: „Wir bringen unsere Netzwerke ein und unterstützen den Verein in allen Belangen.“

Es darf davon ausgegangen werden, dass Albsteiger und Huber es ohnehin getan hätten. Aber nachdem Anton Gavel seine Einladung zum Essen ausgesprochen hatte, sagten die beiden Beirats-Mitglieder spontan zu, je eine Stuhl-Patenschaft zu übernehmen. Am Tisch von Anton Gavel sind also nur noch acht Plätze frei. (pim)

Ein personalisierter Sitzplatz lässt sich auf der Homepage des Orange-Campus erstellen: orangecampus.one/aktionen/nimm-platz

