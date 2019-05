vor 47 Min.

Ein Trainerduo mit Stallgeruch

Was sich Johannes Stegmann und André Möller beim SC Vöhringen vorgenommen haben

In knapp sechs Wochen beginnt für die Vöhringer Landesliga-Handballer die Vorbereitung auf die kommende Saison. Bei der Besetzung der Trainerpositionen haben sich die Vöhringer für das Duo Johannes Stegmann und André Möller und damit für eine Lösung mit Stallgeruch entschieden. Stegmann ist ein Eigengewächs, Möller hat zehn Jahre für den SCV gespielt. In der abgelaufenen Saison wurden sie noch sporadisch in der ersten Mannschaft eingesetzt. Zuletzt waren Stegmann und Möller für die zweite Garnitur und mehrere Jugendmannschaften verantwortlich. Wir sprachen mit den beiden Trainern über ihre neue Aufgabe und die nächste Saison.

Warum haben Sie sich für diese Aufgabe entschieden?

Der SCV ist ein Verein mit großartiger Tradition und einem tollen Umfeld. Es ist für mich eine Herzenssache, alles dafür zu geben, den anstehenden Umbruch zu stemmen, um an die erfolgreichen alten Zeiten anzuknüpfen.

Vöhringen und der SC Vöhringen sind für mich inzwischen Heimat geworden. Die neue Herausforderung reizt mich.

Was soll künftig anders werden, was gilt es zu verbessern?

Vergangene Saison haben wir mit knapp 29 Gegentoren pro Spiel schlichtweg zu viele kassiert. Den Fokus werden wir auf Deckungssysteme und Abwehrarbeit legen.

Es gilt, ein echtes Team zu formen, um im vorderen Tabellendrittel zu landen und nach der Umstrukturierung in der Verbandsliga zu spielen.

Reicht dazu die Qualität der Mannschaft?

Das haben die Jungs eindrucksvoll im letzten Heimspiel der vergangenen Saison gegen Steinheim bewiesen. Entscheidend für die Weiterentwicklung wird neben der Qualität der einzelnen Spieler aber auch die Größe des Kaders sein, um über die komplette Runde einen gesunden Wettkampfcharakter im Trainingsbetrieb aufrechterhalten zu können.

Wir haben Topspieler, die über genügend Qualität verfügen. Ihnen fehlt aber manchmal das disziplinierte Zusammenspiel und das konstante Abrufen ihres Könnens.

Wie stellen Sie sich die Verzahnung zwischen Nachwuchs, zweiter und erster Mannschaft vor?

Wir wollen die Entwicklung der letzten Jahre fortführen. Unser Ziel muss es sein, dieselben Spielsysteme von der Jugend bis zu den Aktiven einzuüben, um einen nahtlosen Übergang zu schaffen. Interview: Roland Furthmair

