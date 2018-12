Ein Ulmer für Tokio?

07.12.2018

22-Jähriger hat Chance auf Olympia

Mit einem Sieg im leichten Einer von Mahni Fatahi sowie dem zweiten Platz von Clara Oberdorfer im Zweier-ohne die Juniorinnen glänzten die Ulmer Rennruderer bei der Kaderüberprüfung auf dem Dortmund-Ems-Kanal.

Bei der Überprüfung des Deutschen Ruderverbandes (DRV) ging es für die Sportler darum, ihren individuellen Leistungsstand zu erfahren. Dieser sollte auf dem Ergometer und im Kleinboot über sechs Kilometer festgestellt werden. 23:26 Minuten brauchte Fatahi, um die Strecke auf dem Dortmund-Ems-Kanal zurückzulegen. Es war die beste Zeit aller 34 Leichtgewichtsruderer. Auf dem Ergometer erreichte der 22-jährige Chemiestudent eine persönliche Bestleistung. Durch seine Leistung gehört er zudem ab sofort zu einem sechsköpfigen Kreis, aus dem der Verband den leichten Doppelzweier für die Olympischen Spiele in Tokio im Jahr 2020 bilden will.

Einen Start in Tokio strebt auch die Ulmer Juniorin Clara Oberdorfer an. Allerdings sind hier nicht die Olympischen Spiele gemeint, sondern die Junioren-WM, die 2019 als Olympia-Generalprobe in Japan ausgetragen wird. Eine Teilnahme scheint jedenfalls in Reichweite zu sein. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal ruderte sie mit ihrer neuen Partnerin Luisa Gathmann (Rheinfelden) hinter dem Boot aus Neuss auf den zweiten Platz. Im leichten Einer wurde sie Vierte. (hjk)

