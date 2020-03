vor 3 Min.

Ein Weltenbummler in der Regionalliga

Markus Smarzoch ist der Neue beim FV Illertissen. Nach Stationen bei Jahn Regensburg in der zweiten Bundesliga und den USA lebt er nun in Kettershausen und verfolgt eine besondere Geschäftsidee

Von Gideon Ötinger

Macht man sich die Mühe und verbindet die einzelnen Stationen von Markus Smarzochs fußballerischer Karriere miteinander, entsteht auf der Landkarte eine Linie, die unter Realbedingungen rund 16000 Kilometer lang wäre. Was weniger an der Zeit des gebürtigen Regensburgers in Nordrhein–Westfalen beim SV Rödinghausen liegt, sondern daran, dass er sich in seiner Laufbahn nach Spielen in der 3. Liga, der Zweiten Bundesliga, der Regionalliga West und der Landesliga auch zwei Engagements bei US-amerikanischen Klubs gegönnt hat. Seit Dezember ist der 29-Jährige zurück aus den USA und Teil des bayerischen Regionalligisten FV Illertissen. Für den beginnt am kommenden Samstag (14 Uhr) die Restrunde mit dem Heimspiel gegen Bayreuth. Dann mit einem Fußballer, der keine gängigen Klischees bedient.

Wenn Smarzoch, athletische 1,83 Meter groß, dunkle Haare und aufgeschlossene Art, vom Start seiner Karriere erzählt, klingt das wie die Vorzeigegeschichte eines Fußballers. Er begann in der Jugendmannschaft des heutigen Zweitligisten Jahn Regensburg, war Balljunge im Stadion und schaffte 2011 den Sprung zu den Drittliga-Profis, die in der Saison darauf in die Zweite Liga aufstiegen. „Ich habe es geschafft, meinen Traum zu leben“, sagt Smarzoch. Die Zeit in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands mit dem Jahn war für ihn „mit die geilste Zeit meiner Karriere.“ Wenig überraschend also, dass er nicht lange überlegen muss, an welches Spiel er sich besonders erinnert: „Mein Debüt in Bochum. Christoph Dabrowski hat damals in der 11. Minute wegen eines hohen Beines gegen mich Rot gesehen. Ich habe mich aber auch etwas theatralisch fallen lassen.“ Er erzählt das und lacht laut. „Mich haben dann Elf- oder Zwölftausend Bochumer Fans ausgepfiffen, das war ein geiles Spiel.“ Gewonnen hat Regensburg auch noch.

Zwölf Partien absolvierte Smarzoch in der Zweiten Liga. Dann stieg Regensburg ab und der Fußballer spielte nicht mehr die große Rolle im Team. „Ich habe in der Zeit bei Regensburg acht oder zehn Trainer gehabt. Das war schon krass.“ Smarzoch wechselte nach Rödinghausen in die Regionalliga West. Was nach einem Abstieg klingt, bewertet der Mittelfeldspieler anders: „Das war gar nicht so ein Abstieg, es war schon okay und eine wichtige Erfahrung.“ In Rödinghausen hatte er zwar „eine geile Zeit“ – die knapp 10000 Einwohner zählende Gemeinde ist dank diverser DFB-Pokalauftritte bekannt und fußballfanatisch – aber trotzdem wollte er gerne beruflich Fuß fassen und im Fußball kürzertreten. Er hatte schon während seiner Zeit in Regensburg ein Mechatronik-Studium abgeschlossen, aber nicht vor, in dem Bereich zu arbeiten. Sein Vater arbeitet für einen Münchner Autokonzern und irgendwie sei es da nahegelegen, etwas in die Richtung zu studieren, erklärt der Neu-Illertisser. Statt in der Technik wollte er aber mit einem Freund im Marketing durchstarten. Der Drang dazu, nicht nur für den Fußball zu leben, zieht sich wie ein Roter Faden durch seine Karriere. „Ein guter Ausgleich“ ist es für ihn. Vor allem sein Umfeld sieht er als Grund, aus dem er sich ein zweites Standbein suchte, bestärkt durch verschiedene Verletzungen.

Um Zeit für die Marketing-Pläne zu haben (die letztlich scheiterten), wechselte er nach anderthalb Jahren in Rödinghausen zum FC Viehhausen in die Kreisliga. „Dann habe ich schnell gemerkt, dass es ohne Fußball nicht geht und wollte noch mal angreifen“, erzählt er. Er ging zum damaligen Ober- und jetzigen Landesligisten ASV Neumarkt und wieder war es der Antrieb, etwas anderes zu machen, der ihn letztlich wieder wegzog aus der Oberpfalz. Dieses Mal sollten es die USA sein. „Mein Plan war, dort den Master zu machen und Fußball zu spielen.“ Die Bedingungen in den Staaten sind dafür wie geschaffen, der Sport spielt in der leistungsorientierten Gesellschaft eine große Rolle. Doch am College studieren und dort Sport zu machen haute nicht hin, weil er in Deutschland schon Profispiele absolviert hatte. Dann kam das Angebot von Palm Beach (Florida) aus der Amateurliga NSPL. Verletzungsbedingt konnte er sich dort jedoch nicht durchsetzen, ging zurück nach Regensburg „und dann war der Zug abgefahren.“ Weil sich aber sein alter Trainer aus Palm Beach an Smarzoch erinnerte, als er das Team wechselte, bekam er eine neue Chance im Osten der USA.

Der Chattanooga FC aus dem Bundesstaat Tennessee ist ein Produkt des modernen Fußballs. 2009 erst gegründet, spielt der Klub seit Mitte Februar erstmals in einer Profi-Liga, der National Independent Soccer Association (NISA). Die NISA ist im amerikanischen Fußballsystem eine von zwei dritten Ligen. Als Smarzoch dort war, im Sommer 2019, spielte der Klub noch in der NPSL. In Deutschland wird ein so schneller Aufstieg wegen Vereinen wie Hoffenheim oder RB Leipzig kritisch gesehen, in den USA ist es normal, sich mit Geld einen Platz in höheren Ligen zu sichern. „Dort ist es einfach ein Business. Da schießen jedes Jahr Klubs aus dem Boden“, erklärt Smarzoch.

Um sein Ziel zu erreichen war der FC Chattanooga genauso abhängig vom Geld, hatte aber keinen ehemaligen Fußballprofi in der Hinterhand. Deshalb hat sich der Verein für einen ungewöhnlichen Weg entschieden: Mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne sammelte er über 872000 Dollar von 3256 Investoren aus der ganzen Welt, die gleichzeitig Besitzer des Teams sind. Das Geld scheint gut angelegt zu sein: Für einen amerikanischen Drittligisten kommt der Klub sehr professionell daher. Eine Rolle spielt dabei auch der Trikotsponsor: VW betreibt in Chattanooga sein einziges Werk in den USA, das Emblem des Autobauers prangt auf den Shirts der Fußballer und der VfL Wolfsburg kooperiert mit dem Team. Heute erinnert sich Smarzoch vor allem an die Fangemeinde gerne zurück. Die Anhänger feierten ihr Team auch bei Niederlagen. „Der Erfolgsdruck ist hier in Deutschland viel größer.“

Aber wieder: Weil Smarzoch schon die nächsten Zukunftspläne hatte, verließ er im Dezember die USA und wechselte zum FVI. Mit seiner Freundin wohnt er in Kettershausen und bastelt mit ihr nebenher am Aufbau eines Unternehmens, das gesunde Süßigkeiten aus natürlichen Zutaten herstellt. Markus Smarzoch hat sich schon immer mit dem Thema Ernährung befasst, auch, weil er als Fußballer mit seinem Körper Geld verdient. Die Idee zu den gesunden Süßigkeiten kam ihm, nachdem er nach alternativen Rezepten für Kuchen suchte. Der Rote Faden zieht sich also auch in Illertissen weiter fort.

