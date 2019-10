vor 51 Min.

Ein Wiedersehen der unangenehmen Art

Nigel Pruitt hat den Elchen schon wehgetan. Academy mit Offensiv-Problemen

Die Elchinger Scanplus-Baskets haben keine angenehmen Erinnerungen an Nigel Pruitt. In der vergangenen Saison hat der Amerikaner für Oldenburg gespielt, mit durchschnittlich 16 Punkten, 6,7 Rebounds und 2,3 Ballgewinnen war er damals maßgeblich beteiligt am Achtelfinal-Aus der Elche in den Play-offs der Pro B. Inzwischen trägt er das Frankfurter Trikot und auch bei seinem neuen Verein sorgt Pruitt für Furore: Zum 87:77-Sieg der Skyliners am vergangenen Wochenende in Erfurt steuerte er 30 Punkte und fünf Rebounds bei. Die Elchinger werden sich also bei ihrem Gastspiel in der Mainmetropole am kommenden Samstag (19.30 Uhr) ein Mittel gegen diesen Mann überlegen müssen – zumal es in dieser Partie um sogenannte Big Points geht. Mit jeweils drei Siegen und zwei Niederlagen liegen die beiden Vereine in der Tabelle gleichauf.

Auch im Spiel zwischen dem Neunten Oberhaching und dem Achten Orange-Academy treffen am Samstag (19 Uhr) zwei Tabellennachbarn aufeinander. Für die jungen Ulmer geht es dabei darum, den offensiven Rhythmus wiederzufinden. Bei der Heimniederlage gegen Coburg am vergangenen Samstag trafen sie nur zwei von 24 Dreiern und 50 Prozent ihrer Freiwürfe. Trainer Anton Gavel fordert: „Das müssen wir unbedingt verbessern.“ Eine gute Nachricht gibt es derweil aus dem Verletztenlager: Mate Fazekas ist nach seiner Hüftoperation in dieser Woche wieder in das kontaktlose Mannschaftstraining eingestiegen. (az)

