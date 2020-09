vor 18 Min.

Ein echter Prüfstein für Illertissen

Beim Gegner spielen viele alte Bekannte

Das Testspiel am heutigen Freitag (18 Uhr) gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg stellt für den bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen eine Generalprobe dar. Nach der Lockerung der bayerischen Corona-Bestimmungen wird schließlich eine Woche später die Saison fortgesetzt. Für den FVI geht es am Samstag, 19. September, um 14 Uhr, mit dem ersten Spiel im neuen Ligapokal gegen den TSV Rain los. Eine Woche später steht dann am Samstag, 26. September (14 Uhr), ebenfalls im Ligapokal das Derby in Memmingen auf dem Programm. Das erste Punktspiel bestreiten die Illertisser am 10. Oktober beim TSV Aubstadt. Im Spiel gegen Schwaben Augsburg gibt es für Illertissen ein Wiedersehen mit mehreren alten Bekannten. Der Bayernligist hat in der Corona-Pause kräftig aufgerüstet und acht neue Spieler verpflichtet. Zudem wurde mit Janos Radoki ein Profitrainer geholt, unterstützt wird der unter anderem von Teammanager Sebastian Schaller. Der frühere FVI-Spieler soll auch selbst die Kickstiefel schnüren, mit Torhüter Kevin Schmidt, Benedikt Krug, Michael Geldhauser und Maximilian Löw gehören zudem eine Reihe seiner früheren Illertisser Mannschaftskameraden zum Augsburger Kader. Der Bayernligist ist sicher ein echter Prüfstein für den FV Illertissen, dessen Trainer Marco Konrad arge Verletzungsprobleme im Team hat. Philipp Boyer (Gehirnerschütterung), Maurice Strobel (Muskelfaserriss), Natsuhiko Watanabe (Bänderanriss), Janis Görlich (Sprunggelenk), Markus Smarzoch (Schambeinentzündung) und Marco Gölz (krank) fallen definitiv aus. Somit muss Konrad erneut auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen. „Ich hoffe aber, dass sich die Situation bis zum Saisonstart bessert und wir dann auf einige Spieler mehr zurückgreifen können“, sagt Konrad. Das Spiel muss noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, erst ab 19. September sind Zuschauer wieder erlaubt. (hs)

