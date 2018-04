21:52 Uhr

Ein kleiner Dämpfer für den SSV Ulm Lokalsport

Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert in Walldorf. Schon vor der Pause sieht ein Ulmer die Gelb-rote Karte.

Die Erfolgsserie der Ulmer Spatzen hat einen Dämpfer erfahren. Beim FC Astoria Walldorf hat die Truppe von Trainer Tobias Flitsch mit 1:3 verloren. Das Ulmer Tor erzielte Thomas Rathgeber, für Walldorf trafen zwei Mal Jonas Kiermeier und ein Mal Christopher Hellmann. Ab der 42. Minute spielten die Ulmer nur noch zu zehnt.

Sonderlich stören wird die Ulmer die Niederlage allerdings nicht. Der Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest ist sicher und Flitsch hatte schon angekündigt, dass der Fokus derzeit auf dem WFV-Pokal-Halbfinale gegen den SGV Freiberg am Mittwoch (17.30 Uhr) liegt. Folglich wurden viele Ulmer Leistungsträger gegen Walldorf geschont. So standen Tino Bradara, Luca Graciotti, Felix Nierichlo und Enis Küley in der Startaufstellung, die zuletzt nicht oder nur kaum zum Zug gekommen waren. Geschont wurden beispielsweise Alper Bagceci, David Braig oder Ardian Morina.

Ulm ging früh durch einen verwandelten Handelfmeter durch Thomas Rathgeber (6.) in Führung, das Spiel machte allerdings Astoria Walldorf. Von Ulm kam wenig, nur punktuell wurden sie vor dem gegnerischen Tor gefährlich. Den ersten Dämpfer musste der SSV in der 42. Minute mit dem Platzverweise von Felix Nierichlo hinnehmen. Er hatte schon in der 30. Minute Gelb gesehen und holte sich mit einem dummen Foul die Ampelkarte ab. Knapp vor der Pause erzielte Walldorf dann das 1:1 (43.) durch Kiermeier. In der zweiten Hälfte war Walldorf überlegen, das 2:1 fiel in der 63. Minute durch Kiermeier, Hellmann machte in der 87. Minute alles klar. (gioe)

SSV Ulm 1846 Fußball: Betz – Bradara, Schindele, Krebs, Kammerbauer – Graciotti, Reichert (46. Campagna), Nierichlo, Celiktas – Küley (73. Schmidts), Rathgeber (59. Neziri).

