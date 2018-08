vor 39 Min.

Ein kleines Derby zum Auftakt der Bezirksliga Lokalsport

Die Bezirksliga startet in die neue Saison mit dem SV Beuren gegen Obenhausen. Die Vereine haben einen klaren Meisterschaftskandidaten.

Die Fußball-Bezirksliga Donau/Iller startet am Freitag (18.30 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Beuren und dem Aufsteiger Obenhausen aus der Sommerpause.

„Dieses Eröffnungsspiel bestreiten zu dürfen ist natürlich eine tolle Sache“, freut sich Obenhausens Trainer Uli Klar auf den Auftakt. Weil Obenhausen zuletzt zweimal in der Relegation gescheitert war und im Vorjahr dem SV Beuren den Vortritt lassen musste, bevor es mit dem direkten Aufstieg klappte, kennen sich die beiden Teams bestens. „Das ist schon fast wie ein Derby“, erklärt Klar. Wohin die Reise für sein Team geht, weiß er nicht: „Eine Prognose ist sehr schwierig. Es werden vier oder fünf Mannschaften um den Titel spielen. Dahinter ist vieles möglich.“

In einem Punkt sind sich sämtliche Bezirksliga-Vertreter einig. In diesem Spieljahr kann es nur einen Hasen geben: Türkspor Neu-Ulm. Dort nimmt der Coach Markus Deibler die erneute Rolle des Gejagten mit Humor. „Ich weiß nicht, ob es mehrere Hasen geben kann. Ich persönlich bin das mittlerweile gewohnt. Allerdings wurden wir jetzt schon zweimal von anderen Häschen überholt.“ Für ihn selbst liegt in diesem Jahr die Messlatte besonders hoch. Deibler hat zum ersten Mal selbst in die Personalplanungen eingegriffen. Beim Auftaktspiel seiner Mannschaft am Sonntag am Muthenhölzle (15 Uhr) gegen den Aufsteiger aus Thalfingen wird er jedoch nicht dabei sein. Deibler befindet sich dann im Golfurlaub.

Beim SV Thalfingen ist Meistermacher Laurino Di Nobile bester Dinge, auch wenn er weiß, dass am ersten Spieltag ein richtiges Brett auf ihn wartet. „Wir werden einige ärgern, aber auch einige Rückschläge verdauen müssen“, erwartet er. Angst vor dem Spieljahr in der Bezirkliga hat er folglich keine. „Wir haben eine geile, junge Truppe“, ist er sich sicher. Seine Stirn in Sorgenfalten legt nur beim Thema Torhüter. „Auf der Position darf in Sachen Verletzungen nicht viel passieren.“

Der FC Burlafingen steht mit seinen spektakulären Neuzugängen - die Czerwinski-Brüder fanden den Weg vom FC Blaubeuren zu den Grün-Weißen - am Sonntag beim SC Staig auf dem Prüfstand. Der SV Tiefenbach hat zeitgleich mit dem TSV Langenau einen Geheimfavoriten zu Gast. (mis)

