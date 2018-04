00:03 Uhr

Eine Punkteteilung, die niemandem hilft Lokalsport

Blaustein nutzt seine Chancen nicht. Den TSV Buch retten zwei Aluminium-Schüsse von Gegner Waldstetten

Von Jürgen Schuster

Wirklich weitergeholfen hat das 1:1 keinem: Weder Gastgeber TSV Blaustein noch der TV Echterdingen machen nach der Punkteteilung vom Samstag große Sprünge in der Tabelle der württembergischen Fußball-Landesliga. Blaustein gewann zwar wieder nicht gegen den TVE, blieb dafür aber wenigstens im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Die Zuschauer bekamen eine fade Partie geboten. Vor der Pause tat sich wenig Nennenswertes. Je eine Möglichkeit hüben und drüben machten die Torhüter zunichte. Die beiden Tore fielen in Halbzeit zwei kurz nacheinander. Erst brachte Benjamin Passer seine Mannschaft mit 1:0 in Führung (54.), unmittelbar danach hätten Marius Veith (56.) und Markus Erthle (57.) den Sack für die Hausherren zumachen müssen. Mit einer verunglückten Flanke schafften die Gäste den Ausgleich. Philipp Widmayers Versuch senkte sich hinter TSV-Keeper Timo Stoiber ins Blausteiner Gehäuse (58.). „Die Serie hat zwar gehalten, aber wir hätten lieber die drei Punkte gehabt“, gab Blausteins Pressewart Michelangelo Corvelli nach der Partie zu.

TSV Blaustein: Stoiber – Bihler, Fischer, Ruckgaber, Kling – Veith, Daur, Breunig, Schmid – Erthle (75. Schalk), B. Passer.

Der TSV Buch beendet nach zwei Niederlagen in Folge seine kleine Durststrecke und kehrt mit einem Teilerfolg vom TSGV Waldstetten zurück. Damit bleibt Buch in Waldstetten weiter ohne Niederlage. Beim 2:2-Unentschieden sahen die Zuschauer ein temporeiches Spiel. Waldstetten hatte vor der Pause zwei gute Möglichkeiten und auch die Bucher kamen zu ihren Chancen. Fabian Zeh hatte Pech, dass sein Schuss gerade noch von den Hausherren von deren Torlinie bugsiert werden konnte (35.). Das 0:1 durch Manuel Schrapp konnten sie dann jedoch nicht mehr verhindern (45.+3). Die Waldstetter brachten bei dieser Aktion den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone. Nach dem Seitenwechsel kam der TSGV durch Arda Cetinkaya schnell zum 1:1-Ausgleich (49.). Jetzt waren die Hausherren am Drücker und Buch versuchte zu kontern. Weil der Druck des TSGV zu hoch wurde, war das 2:1, wiederum durch Cetinkaya (68.), die logische Folge. Buch gab nicht auf und Benjamin Jenuwein schaffte den glücklichen 2:2-Endstand (74.). Markus Bolkart hatte für Jenuwein die Vorarbeit geleistet. Glücklich war das Unentschieden nicht zuletzt deshalb, weil die Gastgeber durch Ralph Molner (78.), sowie Tobias Kubitzsch noch zwei Mal ans Bucher Aluminium trafen. „Da hatten wir schon richtiges Glück“, gab Buchs Pressesprecher Steffen Amann gestern Abend zu.

TSV Buch: Maier – Negele (68. Staudacher), Wanner, Zott, R. Salger – Eichenhofer (76. Seifert), Schabel (68. Jenuwein), Zeh (76. Sailer), Amann – Schrapp, Bolkart.

