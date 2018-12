31.12.2018

Eine Vorrunde voller Überraschungen Lokalsport

Babenhausen früh raus, Erkheim gewinnt

Die schwäbische Futsal-Vorrunde in Babenhausen entwickelte sich zu einem Turnier der Überraschungen. An einer regelrechten Sensation schnupperte sogar der TV Haldenwang, denn der Kreisklassist zog ins Finale ein. Dort war allerdings gegen den TV Erkheim Endstation. Der Bezirksligist gewann vor 300 Zuschauern mit 7:3 und fährt nun am 12. Januar zur Endrunde nach Günzburg.

Wo es Überraschungen gibt, da gibt es zwangsläufig Enttäuschungen. Dazu zählt, dass die als Favoriten in ihren Gruppen gehandelten Bezirksligisten TSV Babenhausen (3:5 gegen Erkheim und 2:3 gegen Haldenwang) und TV Bad Grönenbach schon nach zwei Partien die Segel streichen mussten. Beide schieden als Gruppenletzte aus, sodass der TV Erkheim als dritter Bezirksligist ab dem Halbfinale die Favoritenrolle übernehmen musste und dieser letztlich auch gerecht wurde.

Dass Erkheim und Haldenwang die besten Teams an diesem Abend waren, wurde in den Halbfinals deutlich. In denen setzte sich Erkheim mit 6:2 gegen den Kreisligisten TSV Ottobeuren durch, die Haldwanger gewannen das Außenseiter-Duell gegen die als Gruppensieger weiter gekommenen A-Klassen-Kicker der SpVgg Günz-Lauben mit 4:1. Doch im Finale war dann für die Überflieger aus Haldenwang Endstation. Der TV Erkheim erwies sich dann doch als eine Nummer zu groß und sorgte in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. Am Ende hieß es 7:3 für den TV Erkheim, der auch bei den Einzelpreisen groß abräumte. Markus Stetter wurde als bester Keeper ausgezeichnet, der ehemalige Regionalliga-Kicker Fabian Krogler als bester Spieler und Valentin Wiest lag in der Torschützenliste mit sechs Treffern ganz vorne.

Auch der FC Gundelfingen steht im Finale um die schwäbische Meisterschaft im Hallenfußball. Der Favorit gewann das Qualifikationsturnier in Günzburg nach einer technisch starken und insgesamt dominanten Vorstellung verdient. (az)

Themen Folgen