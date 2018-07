11.07.2018

Einmal Gold war zu wenig Lokalsport

Doppelsiege für SCV-Mädchen und eine Überraschung

Bei der bayerischen Leichtathletik.Meisterschaft der Jugend U18 und U20 sowie der Aktiven präsentierten sich die Leichtathleten des SC Vöhringen mit vier Siegen und einem weiteren Podestplatz in Topform.

Schon in ihrem Vorlauf der weiblichen U18 über 100 Meter bewies Svenja Pfetsch ihre Stärke und zog als Siegerin mit locker gelaufenen 12,42 Sekunden souverän in den Zwischenlauf ein. Auch den gewann sie überlegen in 11,97 Sekunden. Im Finale musste der Start wegen eines kurzen Zuckens von Pfetsch wiederholt werden. Die Kampfrichter beließen es bei einer Ermahnung und nach dem zweiten Start setzte sich die junge Vöhringerin schnell von der Konkurrenz ab und überquerte als Erste die Ziellinie nach 12,03 Sekunden. Salome Kirchner ging bei der weiblichen Jugend U20 über 800 Meter an den Start. In einem sehr schnellen Rennen holte sie sich den Titel mit einer neuen Bestzeit von 2:20,03 Minuten. Bei der männlichen Jugend U20 wurde ihr Trainingspartner Fabian Ritter mit ebenfalls neuer Bestzeit von 2:00,68 Minuten Sechster.

Im Vorlauf über 200 Meter qualifizierte sich Svenja Pfetsch am zweiten Tag als Favoritin in 25,09 für das Finale. Auch im Endlauf ließ sie nichts anbrennen, als Siegerin setzte sie sich in 24,03 Sekunden an die Spitze der deutschen U18-Bestenliste. Ihren zweiten Titel holte sich über 1500 Meter auch Salome Kirchner. In einem taktisch geprägten Rennen zog sie 200 Meter vor dem Ziel das Tempo massiv an. Keine der Konkurrentinnen konnte mehr folgen, die Vöhringerin kam als Siegerin in 4:45,06 Minuten ins Ziel.

Für eine Überraschung aus Sicht des SC Vöhringen sorgte Fabian Ritter bei den U20-Jungs mit Bronze über 1500 Meter in 4:32,88 Minuten. Nadine Brutscher wurde im Weitsprung der Frauen Neunte mit 5,04 Meter. (az)

Themen Folgen