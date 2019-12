vor 19 Min.

Eiserne Nerven in den kritischen Phasen

Erst verliert Neu-Ulm klar in Saarbrücken, dann folgt ein Spiel, das viel knapper ist als das Ergebnis

Von Willi Baur

Es geht doch noch. Nach fünf Niederlagen in Folge hat sich der TTC Neu-Ulm am Sonntag in der Tischtennis-Bundesliga mit einem Sieg über den TSV Bad Königshofen zurückgemeldet. Zwei Tage nach der 0:3-Pleite beim Spitzenreiter Saarbrücken gewann der Neuling in der Ratiopharm-Arena mit dem selben Ergebnis.

Keine Frage: Beim Mitfavoriten darf man auch glatt verlieren, zumal die Gastgeber diesmal im Gegensatz zum Hinspiel in Bestbesetzung antraten. Aber der Neu-Ulmer Widerstand schlug doch recht schnell in Resignation um. Ein paar knapp und zum Teil auch glücklich gewonnene Sätze des Gastgebers reichten, dann kapitulierte der TTC-Franzose Abdel-Kader Salifou gegen Darko Jorgic ebenso wie der Portugiese im Neu-Ulmer Dress, Tiago Apolonia, gegen Saarbrückens deutschen Spitzenspieler Patrick Franziska.

Und Neu-Ulms Koreaner An Jaehyun hatte auf seiner vorläufigen Abschiedstour in der Liga gegen den starken Chinesen Shang Kun nicht den Hauch einer Chance. Nicht unerwartet freilich beim Blick auf die Einzelbilanzen der Saarbrückener, die sich allesamt in der Spitzengruppe finden.

Dass Bad Königshofen zeitgleich dem Gast aus Bremen ebenfalls deutlich unterlegen war, hatte man im TTC-Lager nicht unzufrieden registriert, schon der Tabelle wegen. Ebenso das neuerliche Fehlen des jungen Japaners Mizuki Oikawa, der sich in der Heimat auf Olympia vorbereitet. Eine perfekte Ausgangslage für Chen Zhibins Team also? „Vielleicht schon, wenn unsere Nerven halten“, schränkte der Neu-Ulmer Trainer vor dem ersten Aufschlag ein. Seine Sorge war am Sonntag unbegründet. Alle drei Spieler behielten die Ruhe in den kritischen Phasen und deren gab es nicht wenige.

Schon im Eröffnungseinzel musste Tiago Apolonia in den Entscheidungssatz. „Kilian Ort hat einen sehr guten Aufschlag und spielt sehr aggressiv“, resümierte der Portugiese, der mit sich selbst durchaus zufrieden war: „Ich habe wieder gut gekämpft und wirklich alles gegeben.“ Eher überraschend fiel danach die Vorentscheidung zu Gunsten des TTC: Der Franzose Abdel-Kader Salifou, bislang vermutlich der meistunterschätzte Spieler der Liga, unterstrich seine Rolle als Favoritenschreck auch gegen TSV-Führungsspieler Bastian Steger, ebenfalls nach fünf hart umkämpften Sätzen. „Mein erster Sieg gegen ihn im vierten Spiel, ich bin mehr als glücklich“, strahlte Salifou, der dem dreifachen deutschen Vizeweltmeister eine ganze Reihe spektakulärer Ballwechsel aufzwang, nicht zuletzt in entscheidenden Satzphasen.

„Das war sehr ärgerlich“, haderte dagegen der Verlierer „Bei 2:1 Sätzen und 9:5 war das Spiel eigentlich schon auf meiner Seite“, analysierte der 38-Jährige gebürtige Oberpfälzer. Was freilich auch für den Kampfgeist Salifous spricht, der einmal mehr respektlos auftrat und sich auch durch einige leichte Fehler nicht irritieren ließ.

Eine 2:0-Führung zur Pause und danach An Jaehyuns Match gegen den jungen Kroaten Filip Zeljko, der in der Saison bislang erst ein Einzel gewonnen hat – was kann da noch schiefgehen? Nun, viel fehlte nicht und auch die rund 50-köpfige Fan-Gruppe der Gäste hätte Grund zum Feiern gehabt. Zeljko hatte nach gewonnenem erstem Durchgang im zweiten zwei Satzbälle. Dann packte der Koreaner sein ganzes Potenzial aus, behielt die Nerven und drehte die Partie. Ähnliches gelang ihm im vierten Durchgang. Verständlich, dass ihn das Publikum mit einem Riesenjubel verabschiedete.

Kollege Apolonia zudem mit Verständnis: „Es war nicht leicht für ihn. Aber er hat den Punkt gemacht und wir freuen uns alle mit ihm.“ Der Trainer sicher auch, aber Chen Zhibin musste zunächst mal durchschnaufen: „Das Ergebnis täuscht wie so oft“, befand der Trainer: „Denn letztlich standen alle drei Einzel auf Messers Schneide.“

