02.11.2019

Elche müssen in der Abwehr wieder beißen

Academy will endlich den ersten Heimsieg

In den ersten vier Spielen der Pro B haben die Baskets Speyer keine einzige Niederlage kassiert, anschließend hat es sie gleich zweimal nacheinander erwischt: Mit 61:69 gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München und mit 64:78 gegen den neuen Tabellenführer Würzburg. Die Elchinger Scanplus-Baskets wissen also vor ihrem Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen den Aufsteiger aus Rheinland-Pfalz, dass dieser Gegner schlagbar ist. Ganz besonders dann, wenn die Elche wieder eine ähnlich starke Defensive spielen, wie bei ihrem 84:64-Sieg in Frankfurt am vergangenen Wochenende. Die Skyliners trafen an diesem Abend nur etwa 35 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld und lediglich 22 Prozent ihrer Dreier. Speyer hat allerdings zwei Spezialisten für die Würfe von weit draußen: Tim Schwartz und der Amerikaner Darryl Woodmore versenken diese mit einer Quote von jeweils um die 50 Prozent.

Drei Siege, drei Niederlagen – so lautet die Bilanz der Ulmer Orange-Academy vor dem siebten Spieltag in der Pro B. Erfolgreich waren die jungen Ulmer dabei bisher jedoch ausschließlich auswärts. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Anton Gavel am vergangenen Samstag mit 69:81 bei den Oberhachinger Tropics. Um im dritten Anlauf endlich auch den ersten Heimsieg der Saison verbuchen zu können, müssen die Schwaben am Samstag (19 Uhr) am Kuhberg die Gießener Rackelos in Schach halten. Bei denen spielt ein gewisser Filip Krämer und bei diesem Namen dürften die Ulmer Fans aufhorchen: Der ältere Bruder des früheren Ulmers David Krämer ist seit Mitte August bei den Rackelos, er ist mit durchschnittlich 9,2 Punkten und 6,3 Rebounds pro Spiel eine effektive Waffe unter dem Korb. (az)

