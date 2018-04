00:03 Uhr

Elche müssen in dritte Partie gehen Lokalsport

Weil Elchingen gegen Schalke verliert, wird es ein Entscheidungsspiel geben

Die Scanplus Baskets Elchingen haben im zweiten Spiel des Pro-B-Halbfinales beim FC Schalke 04 eine 65:73-Niederlage einstecken müssen.

Damit steht es nun in der Best-of-Three-Serie 1:1, sodass ein entscheidendes drittes Spiel über den Aufstieg in die Pro A ausgetragen werden muss. Im Gegensatz zur vergangenen Saison müssen die Schützlinge vom Sportlichen Leiter und Trainer Dario Jerkic in diesem Jahr dieses alles entscheidende Spiel nicht auswärts bestreiten, sondern können aufgrund des ersten Tabellenplatzes in der Hauptrunde in der Elchinger Brühlhalle den wichtigen Heimvorteil genießen. Im Play-off-Finale wird der Sieger auf die Rostock Seawolves mit dem Ex-Elchinger Brandon Lockhart treffen. Das Team von der Ostsee setzte sich ihrerseits gegen die Iserlohn Kangaroos mit 2:0 im Halbfinale durch.

Wie schon in Spiel eins konnten beide Trainer aus dem Vollen schöpfen. Bei den Elchen fehlte lediglich erneut Doppellizenzspieler Tim Köpple. Über drei Minuten dauerte es, ehe die Elche in einem von vielen Fehlern geprägten Spiel ihre ersten Punkte erzielten. Zur Halbzeitpause führten sie noch, dann lief es nicht mehr. Sie bekamen viele Fouls gegen sich gepfiffen und die Freiwürfe nutzte Schalke, um das Spiel zu drehen. Brian Butler und Hayden Lescault mussten beide wegen ihrer jeweils fünf Fouls vom Platz. So konnten die Schalker das Spiel für sich entscheiden.

Beste Elchinger Werfer: Vucica (14 Punkte), Lescault (12), Kuhn (11). (az)

