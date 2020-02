vor 28 Min.

Elche schaffen Platz für den Nachwuchs

Verein übernimmt Halle in Nersingen

Die Profis der Elchinger Scanplus-Baskets kämpfen um die Meisterschaft in der Pro B, das Management versucht die finanziellen, logistischen und organisatorischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Aufstieg diesmal auch wahrgenommen werden kann und im Nachwuchsbereich entwickelt der Verein ein enormes Wachstum. Zusammen mit drei Kooperationspartner TSV Wasserburg, TV Senden-Ay und BG Illertal, haben die Scanplus-Baskets 21 Jugendmannschaften mit mehr als 500 Spielerinnen und Spielern gemeldet. Sie alle wollen und müssen trainieren, die Elchinger übernehmen deswegen zum 1. Juli dieses Jahres die zum Trainingszentrum ausgebaute Industriehalle im Nachbarort Nersingen als Mieter.

Der Bedarf wird in den kommenden Jahren vermutlich sogar noch steigen. Eine Mannschaft für die U16-Bundesliga wird derzeit aufgebaut, eine für die U19-Bundesliga ist für die nächsten Jahre in Planung. Zudem streben die Elchinger weitere Kooperationen an – durchaus auch mit Vereinen, die eine Basketballabteilung erst noch aufbauen wollen. (az/pim)

