vor 39 Min.

Elche und Academy in der Sommerpause

Beide Mannschaften verlieren ihre entscheidenden Achtelfinal-Spiele

Die Elchinger Scanplus-Baskets haben sich als amtierender Meister in dieser insgesamt überaus enttäuschenden Saison schon im Achtelfinale aus den Playoffs der Pro B verabschiedet. Nach einer 62:53-Führung vor dem letzten Viertel leisteten sie sich einen schlimmen 12:28-Einbruch im letzten Spielabschnitt und verloren das Spiel in Oldenburg mit 74:81.

Beste Elchinger Werfer: Butler (18), Vucica (14), Kuhn (9).

Auch die Ulmer Orange-Academy verlor am Samstagabend das dritte und entscheidende Spiel der Achtelfinal-Serie mit 65:79 (38:40) in Bernau und ist damit ausgeschieden. Eine Niederlage, die Trainer Danny Jansson enttäuscht, die er aber als fairer Verlierer hinnahm: „Bernau war die bessere Mannschaft.“ Der Schlüsselspieler auf Bernauer Seite war Franz Wagner: Das 17-jährige Toptalent von Alba Berlin, das bis dahin in der Serie gefehlt hatte, trumpfte mit 37 Punkten groß auf. (pim/az)

Beste Ulmer Werfer: Betzel (13), Möbus (12), Philipps (10).

