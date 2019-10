vor 48 Min.

Elchinger Ringer bauen Serie aus

Vierter Sieg nacheinander. Nachwuchs räumt bei einem Turnier ab

Der KSV Unterelchingen ist endgültig angekommen in der Verbandsliga der Ringer. Mit einem 18:14 gegen den KSV Winzeln feierte der Aufsteiger den nunmehr schon vierten Sieg nacheinander und belegt kurz vor dem Ende der Vorrunde den dritten Tabellenplatz.

Beim knappen Erfolg gegen Winzeln lieferten die Elch-Fighter eine geschlossene Mannschaftsleistung ab. Zudem kam ihnen zugute, dass die Gäste in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm Greco keinen Ringer stellen konnten und Dominic Schumny deswegen kampflos die vollen vier Punkte zugeschrieben bekam. Weitere Viererwertungen verbuchten Maximilian Besser und Schwergewicht Slim Trabelsi. Jeweils drei Zähler steuerten Nils Krautsieder und Victor Mitioglu bei.

Unterdessen hat sich auch der Nachwuchs des KSV beim internationalen Dobler-Gall-Winnerlein-Gedächtnisturnier in Ebersbach im griechisch-römischen Stil gut geschlagen. Am Start waren rund 200 Teilnehmer aus Bayern, Baden-Württemberg und der Schweiz. Jeweils erste Plätze holten für die Elchinger Max Laible (D-Jugend) und Linus Michaelis (E-Jugend). Zweiter wurden Mick Junginger bei der B-Jugend und Mathis Luikhard bei der D-Jugend, Platz drei belegte Lars Doster (D-Jugend). In der Vereinswertung wurden die Elchinger Siebter. (az)

Themen folgen