27.03.2019

Elchinger steigt aufs Treppchen

Dritter Platz bei der deutschen Junioren-Meisterschaft

Zur deutschen Ringer-Meisterschaft der Junioren im sächsischen Plauen waren die beiden Greco-Talente Maximilian Besser und Jonas Wuchenauer vom KSV Unterelchingen mit ihrem Betreuer Martin Weickert gereist. Besonders Maximilian Besser, wollte in seinem letzten Juniorenjahr nochmals seine Klasse bestätigen. Nachdem der Kampf auf der Waage gewonnen war, startete Maximilian planmäßig in das Turnier. Er schlug sich gut und zog letztlich ins kleine Finale ein. Dort ließ er dann nichts mehr anbrennen und besiegte Steven Brandy Schäfer aus Berghausen in Nordbaden technisch überlegen in zwei Minuten. Er beendete das Turnier somit mit einem hervorragenden dritten Platz.

Für Jonas Wuchenauer war schon die Rückkehr ins Greco Team des württembergischen Verbands ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mit einem Freilos in der ersten Runde blieb ihm das Glück treu. Letztlich wurde er Zehnter beim Turnier.

Zeitgleich reiste der Freistilringer Erik Schweter als einziger Vertreter des KSV Unterelchingen zur deutschen Meisterschaft in das nordbadische Waghäusel. Er wurde vor Ort von Dennis Querner betreut. Der Wettkampf endete für ihn allerdings schon in der Qualifikationsrunde. In der Endabrechnung wurde Erik Schweter Elfter. (az)

Themen Folgen