Es sieht nur einfach aus

Spätestens seit der EM diskutieren Fußballfreunde über die vielen Fragen rund um die brutalste aller Entscheidungen. Wir haben sie mit Experten erörtert

Vier Spiele wurden bei der Europameisterschaft erst im Elfmeterschießen entschieden. Das 5:4 der Schweiz im Achtelfinale gegen Frankreich hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Fußballs sicher, das 3:2 der Italiener im Endspiel hat die Engländer in ein Tal der Tränen geschickt. Seitdem diskutiert Fußball-Europa über Fragen wie: War es richtig vom englischen Trainer Gareth Southgate, kurz vor dem Ende der Verlängerung die jungen Spieler Marcus Rashford und Jaden Sancho einzuwechseln und denen dann die Verantwortung aufzubürden bei dieser wohl brutalsten aller Entscheidungen? Oder: Wählt der Trainer die Schützen aus oder machen die Spieler das unter sich aus? Wir haben diese und andere Fragen mit Fachleuten aus der Region besprochen.

Allzu oft muss eine Mannschaft ja normalerweise nicht ins Elfmeterschießen. Der FV Illertissen hatte in den vergangenen Wochen gleich zweimal dieses zweifelhafte Vergnügen. Im Viertelfinale des bayerischen Totopokals gewann er gegen Bamberg mit 4:2, im Endspiel verlor er gegen Türkgücü München mit 7:8. Trainer Marco Konrad hat in solchen Momenten die Namen zumindest seiner fünf ersten Schützen im Kopf, zur Sicherheit befragt er sie kurz vorher noch einmal einzeln, eine Abfuhr handelt er sich dabei höchst selten ein und Druck musste er noch nie ausüben: „Vorher schieße ich selber.“ Es ist ja nicht so, dass Konrad keine Elfer schießen könnte. In seiner aktiven Karriere hat er das etwa in Gundelfingen und Pfullendorf oft getan – in Ulm gab es dafür einen Dragan Trkulja. Konrad hat kein grundsätzliches Problem damit, wenn Spieler eigens für ein Elfmeterschießen eingewechselt werden: „Wenn sie mental stark sind, warum denn dann nicht? Ob es wie im Fall von England im Finale von Wembley unbedingt ganz junge Spieler sein müssen, das weiß ich nicht, aber für eine Beurteilung bin ich auch zu weit weg.“

Bei Harry Haug machen die Spieler unter sich aus, wer antritt – und mindestens fünf Schützen haben sich noch immer gefunden. „Ich habe genug coole Typen in der Mannschaft, ein paar von denen genießen so eine Situation“, sagt Haug, der Trainer des württembergischen Landesligisten TSV Buch. Die Entscheidungen des berühmten Kollegen Gareth Southgate in Wembley konnte Haug nicht alle nachvollziehen: „Kurz zuvor eingewechselte Spieler, die sind doch noch gar nicht drin in so einer Partie. Ich würde denen vertrauen, die bis dahin schon auf dem Platz standen und um deren Frische würde ich mir nicht so viele Gedanken machen. Für einen Elfmeter muss es schon noch reichen.“ Extra trainiert werden solche Situationen übrigens beim TSV Buch nicht. Haug sagt verschmitzt: „Wir trainieren einfach so, dass wir unsere Spiele ohne Elfmeterschießen gewinnen.“

Johnny Schewetzky findet nicht immer gleich fünf Freiwillige. „Aber ein paar Spieler wollen immer schießen, ein paar andere muss ich überreden. Ich war zum Glück noch nie in der Situation, dass ich jemanden dazu zwingen musste“, sagt der Spielertrainer des SV Beuren. Schewetzky ist übrigens selbst ein sicherer Schütze. Bei seinen bisherigen Stationen in Bellenberg, Buch, beim TSV Kettershausen-Bebenhausen und jetzt eben beim SV Beuren ist er zu jedem Elfmeterschießen angetreten. Wenn im Spiel ein Elfer gepfiffen wird, dann ist Schewetzky beim SV Beuren als Schütze die Nummer zwei hinter Johannes Maurer. Sein Rezept: „Halbhoch in die Mitte. Es gibt kaum einen Torwart, der stehen bleibt.“ Aber immer wenn Schewetzky schießt, dann war er zuvor schon im Spiel und er ist entsprechend heiß. Kurz vorher oder extra für ein Elfmeterschießen eingewechselt wurde er noch nie und von dieser englischen Taktik hält er auch nichts: „Da soll so ein junger Kerl mit seinem ersten und einzigen Ballkontakt ein Spiel entscheiden – das ist eine schlechte Idee.“