vor 60 Min.

Ende der Negativserie? Lokalsport

Academy gegen FC Bayern II

Die Orange Academy will die jüngste Negativserie in der Basketball-Pro B am Samstag (14 Uhr) beim Rückspiel in München beenden und sich gegen den Tabellennachbarn durchsetzen.

Die Ausgänge der letzten beiden Partien (74:75 gegen Schwenningen und 75:76 gegen Gießen), in denen die jungen Ulmer zunächst wie die sicheren Sieger aussahen, die Spiele zum Ende jedoch jeweils durch den letzten gegnerischen Angriff verloren, fühlten sich für die Mannschaft wie ein Schlag in die Magengrube an. „Das war natürlich sehr frustrierend. Wir haben zwei sicher geglaubte Siege aus der Hand gegeben und uns durch eine schlechte Phase im letzten Viertel selbst ins Bein geschossen“, erklärt Academy-Trainer Danny Jansson, der trotz dieser negativen Erfahrungen nichts von einer mentalen Krise wissen will: „Deswegen werden wir jetzt aber nicht in Panik verfallen, sondern weiterhin von Spiel zu Spiel denken. Die Jungs müssen lernen, mit so einer Situation umzugehen und die Spiele hinter sich zu lassen.“

Eine ähnliche Lehre lässt sich auch aus dem Hinspiel gegen die Bayern ableiten, in dem die Donaustädter über weite Strecken auf Augenhöhe agierten, auf der Zielgeraden aber die Konzentration und dann auch das Spiel verloren (57:67). Um am Samstag nicht das gleiche Schicksal zu erleiden, stellt Jansson klar, worauf es für seine Mannschaft ankommen wird: „Wir müssen über 40 Minuten eine konstante Leistung zeigen und dürfen uns keine Schwächephasen mehr erlauben. Wenn wir gewinnen wollen, muss es uns gelingen, ein Spiel vernünftig zu Ende zu bringen.“

Im Oktober bereitete den Ulmern vor allem Rijad Avdic große Probleme, dem damals insgesamt 17 Punkte gelangen. Neben dem kroatischen Forward gilt es aber vor allem Aufbauspieler Nelson Weidemann in Schach zu halten. Er legt pro Partie durchschnittlich 13,8 Punkte und 4,4 Rebounds auf. (az)

