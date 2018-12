vor 18 Min.

Endlich wieder zehn gesunde Vöhringer Lokalsport

Letztes Spiel vor einer langen Pause

Mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen den Drittletzten HT Uhingen-Holzhausen wollen sich die Handballer des SC Vöhringen in der Landesliga-Tabelle noch etwas verbessern, um dann entspannt in die bis zum 26. Januar dauernde Winterpause gehen zu können. „Unser Gegner steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles in die Waagschale werfen“, sagt allerdings SCV-Trainer Gunther Kotschmar: „Unser Problem besteht darin, dass aus dem seit Wochen immer wieder veränderten Kader eine eingespielte Formation gebildet werden muss.“ In dieser Woche konnte er allerdings erstmals mit zehn gesunden Feldspielern arbeiten. Der Trainer fordert: „Vor allem in der Abwehr müssen wir uns deutlich steigern und entsprechend verteidigen. Dazu muss im Angriffsspiel disziplinierter und mannschaftsdienlicher zu Werke gegangen werden als zuletzt.“

Den Gegner haben die Vöhringer in einer Videoanalyse eingehend unter die Lupe genommen. Das besondere Augenmerk galt dabei dem Uhinger Trainer Almir Mekic. Der frühere Zweitligaprofi setzt gern auf einen siebten Feldspieler, wodurch die starken Spieler in der Mitte und am Kreis immer wieder gut in Szene gesetzt werden.

Das erste Spiel im neuen Jahr bestreiten die Vöhringen dann beim VfL Kirchheim, im ersten Heimspiel haben sie am 3. Februar dem TV Altenstadt zu Gast. (rfu)

