06:05 Uhr

Entscheidende Wende beim SV Egg schon vor der Pause Lokalsport

Der SC Oberweikertshofen besiegt den SV Egg und verschafft der Partie schon früh die entscheidende Wende.

Das hatte man sich beim SV Egg anders vorgestellt. Am Samstagnachmittag setzte es für die Günztaler beim SC Oberweikertshofen eine überraschende 1:3-Auswärtspleite in der Landesliga Bayern. Den Oberbayern, bis dahin sieglos am Tabellenende, gelang damit ein ordentlicher Satz nach vorne.

Der Auftakt war für den SV Egg noch durchaus verheißungsvoll. Manuel Schropp hatte die erste Möglichkeit des SVE gleich zum 1:0 abgeschlossen (5.). Trotzdem zeigten sich die Hausherren unbeeindruckt und ließen nicht locker. Oberweikertshofen war an diesem Tag das bessere Team und konnte der Partie noch vor der Pause die entscheidende Wende geben.

SV Egg verliert gegen SC Oberweikertshofen

Fabio Gonschior schaffte erst den Ausgleich (34.), ehe Afdal Tomangabe die 2:1-Führung gelang (45.). Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Gäste das Geschehen aus ihrer Sicht offensiver und hatten prompt eine gute Chance zum Ausgleich. Der Schuss von Manuel Schedel krachte jedoch an den Innenpfosten (53.).

In der Nachspielzeit wurde Egg schließlich ausgekontert, Felix Hochholzer konnte mit seinem 3:1 den Sack endgültig zumachen (90.+1). Am kommenden Samstag empfängt der SV Egg den FV Illertissen II zum Nachbarschaftsduell.

SV Egg: Trum – Fackler, Kirchmaier, Chr. Jehle, Egger – T. Schuhwerk, Walter (46. F. Schuhwerk), S. Schropp, J. Jehle (79. Notz) – M. Schedel, M. Schropp (84. Heinle). (jürs)

