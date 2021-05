Entscheidung liegt bei den Vereinen

Abbruch in Bayern – Modalitäten unklar

Der Fahrplan für den Abbruch der Saison bei Frauen und Männern im Freistaat steht: Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) hat sich in seiner außerordentlichen Sitzung intensiv mit den Ergebnissen einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Vizepräsident Robert Schraudner beschäftigt und wird seine Vereine über die Modalitäten der Wertung befragen. Je nach Ausgang der Umfrage kann auch ein außerordentlicher Verbandstag nötig werden.

Neben der Quotienten-Regelung mit Auf- und Abstieg unter Wegfall der Relegationsspiele können die Vereinsvertreter auch für die Alternativlösung „Nur Aufsteiger, keine Absteiger“ votieren. „Der Vorstand hat klar entschieden, dass ein Alternativmodell angeboten wird und dass er sich daran gebunden sieht“, sagte Schraudner nach insgesamt sechs intensiven Sitzungen der Arbeitsgruppe. Je nach Ausgang der Abstimmung hat der BFV unterschiedliche Wege einzuschlagen: Sollte die Mehrheit für die Quotienten-Regelung votieren, würde der Vorstand am 18. Mai Abbruch und Wertung formal beschließen können. Für den Fall, dass die Mehrheit der bayerischen Vereine für die Variante unter dem Titel „Nur Aufsteiger, keine Absteiger“ und damit einen verstärkten Abstieg in den nächsten beiden Spielzeiten stimmt, würde der Vorstand am 18. Mai einen außerordentlichen Verbandstag einberufen müssen.

In seiner Videokonferenz hat sich der BFV-Vorstand zudem mit der kommenden Spielzeit befasst. „Fakt ist, dass wir dann zwar die Saison abgebrochen haben, die Corona-Pandemie uns aber weiterhin begleiten wird. Auch wenn wir aufgrund der weiter sinkenden Infektionszahlen und der steigenden Immunisierung der Bevölkerung positiv gestimmt sind, so müssen wir auch in der neuen Saison mit pandemiebedingten Problemen wie etwaigen Quarantäneanordnungen durch die Gesundheitsämter oder bei einem lokal steigenden Infektionsgeschehen mit Spielverboten an einzelnen Orten rechnen“, sagt der für den Spielbetrieb in Bayern zuständige BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher. Deshalb will der BFV künftig auch alternativer Spielklassenmodelle ermöglichen. (bfv)