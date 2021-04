Er ist auf den Hund gekommen

Der neue Hausgenosse von Troy Caupain ist ein Rottweiler-Welpe namens Treasure. Dem werden Charaktereigenschaften zugeschrieben, die auch ein Spielmacher haben sollte

Der in Belgien ansässige Verband Fédération Cynologique Internationale hat sich der Zucht von Rassehunden verschrieben, der deutsche Rottweiler wird von diesen Fachleuten unter anderem so charakterisiert: „Selbstsicher, nervenfest und unerschrocken. Er reagiert mit hoher Aufmerksamkeit gegenüber seiner Umwelt.“ All diese Eigenschaften sollte auch ein Spielmacher im Basketball mitbringen. Vielleicht versteht sich Troy Caupain auch deswegen so gut mit seinem neuen Mitbewohner namens Treasure. Den Hund hat sich der Pointguard von Ratiopharm Ulm angeschafft, weil sich ein amerikanischer Profisportler fernab der Heimat im Corona-Lockdown manchmal durchaus einsam fühlt. Bereut hat Caupain diese Entscheidung nie: „Der Hund freut sich, wenn ich zu Hause bin, und das macht auch mich glücklich.“ Und wenn Caupain nicht zu Hause ist, dann wird das Tier – so versichert er – gut versorgt. Am Samstag wird Rottweiler-Welpe Treasure auf sein Herrchen verzichten müssen, denn dann steht für Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga das Spiel in Oldenburg auf dem Programm.

Es ist eine der Partien, die Ulm in der Regel verliert. Gegen Hamburg haben Caupain und seine Mannschaftskameraden in dieser Saison schon zweimal gewonnen, aber eben gegen keine andere Mannschaft, die derzeit einen der Play-off-Plätze belegt. Caupain gesteht: „Das tut mir auch weh. Oft hat gegen Ende eine Kleinigkeit gefehlt. Ein Rebound, ein Stop, ein erfolgreicher Wurf.“ Dennoch war es so gut wie immer eng. Gegen Ludwigsburg, Crailsheim, die Bayern, Bamberg und auch beim 86:89 im Hinspiel gegen Oldenburg am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber es hat eben nie zum Sieg gereicht. Demnächst muss es reichen, andernfalls sind die Play-offs für Ratiopharm Ulm sehr schnell vorbei. Troy Caupain ist diesbezüglich zuversichtlich: „Wir lernen aus unseren Fehlern.“ Sein Trainer Jaka Lakovic sieht das ähnlich: „Die Mannschaft wird erfahrener, je länger die Saison dauert.“

Die Ulmer konnten sich jedenfalls ungewöhnlich ausgiebig auf das Oldenburg-Spiel vorbereiten, nachdem das Finalturnier im Pokal am vergangenen Wochenende wegen zweier positiver Corona-Tests bei Göttinger Spielern kurzfristig abgesagt wurde. Troy Caupain hält diese Entscheidung grundsätzlich für richtig: „Die Sicherheit geht vor, bei so einer Veranstaltung wäre man sich zwangsläufig sehr nahe gekommen.“ Die Situation an sich war aber auch für ihn sehr außergewöhnlich: Erste Gerüchte gingen bereits um, als die Ulmer Spieler vor dem Audi-Dome aus dem Bus stiegen, in der Kabine wurden die Gerüchte dann zur Gewissheit. Die Profis waren da bereits mit den unmittelbaren Vorbereitungen auf ihr Halbfinalspiel gegen Bayern München beschäftigt: Trikots anziehen, Kopfhörer auf den Ohren, ein Stück weit im Tunnel.

Inzwischen wurde das Top-Four neu angesetzt auf das Wochenende 15./16. Mai. Sollte Corona auch diese Planung zunichtemachen, dann wird laut einer Mitteilung der Liga der Pokalsieger dieser Saison erst vor oder während der kommenden Spielzeit ermittelt. So oder so sollte bei Ulm Per Günther dann dabei sein. Der Kapitän trainiert nach seiner Ellbogenverletzung wieder und dass er seinen Vertrag noch einmal verlängern will, das hat Günther ja bereits mehrfach gesagt.

Auch das Arbeitspapier von Troy Caupain hat nur Gültigkeit bis zum Ende dieser Spielzeit und auch der 25-jährige Amerikaner hat vor dem Oldenburg-Spiel sein Interesse an einer Verlängerung bekundet. Der Schwabe sagt in solchen Fällen: Wie der Herr, so das Gescherr. Der Zuchtverband schreibt dem Rottweiler schließlich eine weitere Charaktereigenschaft zu: sehr anhänglich.