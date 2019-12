vor 39 Min.

Er ist immer für ein Tischtennis-Spektakel gut

Neu-Ulm spielt zuerst in Düsseldorf und dann gegen Bad Königshofen mit Altmeister Bastian Steger

Am Freitagabend (19 Uhr) noch das Gastspiel beim Spitzenreiter FC Saarbrücken und am Sonntag (15 Uhr) die Partie gegen den TSV Bad Königshofen in der heimischen Ratiopharm-Arena – danach darf sich der TTC Neu-Ulm in die kurze Weihnachtspause der Tischtennis-Bundesliga verabschieden.

Der Neu-Ulmer Trainer Chen Zhibin rechnet mit einem echten Kontrastprogramm: „In Saarbrücken wird es ganz schwierig. Aber gegen Bad Königshofen sehe ich gute Chancen.“ Das heißt im Klartext: Beim Tabellenführer an der Saar, der punktgleich mit Werder Bremen das Zwölferfeld dominiert, droht dem Neuling die fünfte Niederlage in Folge.

Am Sonntag dagegen könnte Chen Zhibins Team seiner wachsenden Fangemeinde durchaus eine vorweihnachtliche Bescherung bereiten. Womit auch die Hinspiel-Resultate auf den Kopf gestellt würden. Damals haben die Neu-Ulmer bekanntlich in Bad Königshofen knapp verloren, Saarbrücken dagegen ohne deren Spitzenmann Patrick Franziska in der Arena böse überrascht und damit dem Mitfavoriten zwei Punkte abgenommen, die Saarbrücken immer noch wehtun.

Denn es ist eng geworden an der Tabellenspitze, hinter dem Führungsquartett drängt Schwalbe Bergneustadt inzwischen heftig auf einen der begehrten Play-off-Plätze. Der TTC-Trainer ist deshalb überzeugt: „Noch einmal wird Saarbrücken nicht auf Franziska verzichten.“

Mit ihm, dem bärenstarken Slowenen Darko Jorgic und dem Chinesen Shang Kun jedenfalls erwartet den TTC ein ganz anderes Kaliber als zwei Tage später mit Bad Königshofen. Beim FC Saarbrücken gruppieren sich um Franziska drei weitere ausgebuffte Profis, allesamt mit deutlich positiven Einzelbilanzen. Bei Bad Königshofen fungiert Nationalspieler Bastian Steger als unumstrittener Leitwolf für drei hochbegabte Nachwuchsleute. Im Gegensatz zu Franziska, der momentan gemeinsam mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov Deutschland auf internationalem Top-Niveau vertritt, hat Steger seine besten Jahre wohl hinter sich. Seine eindrucksvolle 16:6 Bilanz, gleichauf mit dem Bremer Mattias Falck, weist den 38-Jährigen allerdings immer noch als exzellenten Führungsspieler aus. Eine Rolle, die beim TTC weiterhin Tiago Apolonia (15.5) inne hat, nicht zuletzt seiner im Gegensatz zum Koreaner An Jaehyun sehr konstanten Leistungen wegen.

Unabhängig davon, in welcher Aufstellung die beiden Mannschaften am Sonntag aufeinander treffen werden: Spektakuläre Ballwechsel mit Bastian Steger sind in der Regel garantiert. Zumal sich der Erfolgsdruck bei beiden Teams in Grenzen hält. Allerdings könnte Neu-Ulm mit einem Sieg bis auf zwei Zähler zu seinem Gast aufschließen. Der trifft übrigens zuvor noch am Freitag auf Werder Bremen. (pth)

Themen folgen