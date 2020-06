vor 51 Min.

Erfahrung für die Defensive der Devils

Neuer Verteidiger im Eishockey

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm meldet seinen ersten Neuzugang: Mit dem 30-jährigen Bernhard Leiprecht kommt ein erfahrener Verteidiger an die Donau, der schon in der Bayernliga und Oberliga für den EV Lindau gespielt hat und zuletzt für seinen Heimatverein EV Ravensburg drei Jahre in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest aufgelaufen ist.

In Ravensburg durchlief Leiprecht sämtliche Jugendteams und schaffte schließlich mit der Mannschaft den Sprung in die Junioren-Bundesliga. Der 1,78 Meter große und 82 Kilogramm schwere Defensivspieler arbeitet in Biberach als Realschullehrer und er hofft, den Devils mehr Stabilität geben zu können: „Als Spieler mit ein bisschen mehr Erfahrung möchte ich helfen, den einen oder anderen Punkt mehr zu sichern.“

Der gebürtige Tettnanger wird beim VfE Ulm/Neu-Ulm mit der Nummer fünf auflaufen, die er in seiner Karriere immer getragen hat. Trainer Robert Linke erhofft sich von dem Neuzugang ebenfalls aufgrund von dessen Erfahrung mehr Stabilität in der Verteidigung: „Er wird den jungen Spielern eine große Unterstützung sein.“

Mit nunmehr 17 Spielern im Kader fehlen den Devils aber noch einige Verstärkungen, um das Abenteuer Bayernliga endgültig angehen zu können. (duja)

Themen folgen