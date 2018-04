Erfolgreiche Bayern

30.04.2018

Vertreter aus dem Freistaat holen drei Punkte – bis auf einen

Bis auf den FC Burlafingen waren gestern alle bayrischen Bezirksliga-Vertreter erfolgreich. Die beiden Neu-Ulmer Spitzenreiter marschieren im Gleichschritt.

FC Burlafingen – FC Neenstetten 1:4 (1:2). Die Zuschauer sahen in Burlafingen ein ganz schwaches Bezirksligaspiel mit vielen Unzulänglichkeiten. Fritz Teumer hatte die Gäste in Front geschossen (13.) und Julian Schleich später den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert (41.). Güven Sir konnte noch vor der Pause den alten Abstand wieder herstellen (44.). Sener Berber (59.) per Foulelfmeter und Simon Wörz (64.) schossen den Neenstetter Erfolg heraus, der am Ende etwas zu hoch ausfiel.

SV Jungingen – SC Staig 4:0 (3:0). Die Hausherren waren am gestrigen Nachmittag das effektivere Team und gewannen verdient. SV-Spieler Tim Bertele hatte dabei seinen großen Auftritt. Er trug sich gleich dreimal in die Torschützenliste ein (10., 30., 82.). Laurin Schmidt steuerte dazwischen das Tor zum 2:0 bei (29.). Staigs Jens Geiselmann vergab noch einen Foulelfmeter (70.), er scheiterte an Jungingens Keeper Daniel Thierer, der den Schuss parieren konnte.

SV Tiefenbach – TSV Erbach 3:2 (1:0). In Halbzeit eins hatten die Gastgeber leichte Vorteile und führten dementsprechend 1:0 durch einen von Simon Zweifel verwandelten Foulelfmeter (45.). Als Elias Weckemann sogar noch auf 2:0 erhöhen konnte, schien in der hektischen Partie alles gelaufen. Martin Aggeler (66.) und Tim Maier (88.) glichen für Erbach aber aus. In einem offenen Schlagabtausch hatten es die Hausherren versäumt, den Sack zuzumachen und dabei zwei Mal die Erbacher Torumrandung getroffen. In der Nachspielzeit konnte Simon Zweifel mit einem weiteren Elfer den Sieg für Tiefenbach sichern. Erbachs Tobias Baumeister (78.) und Robert Wozniak (90.) handelten sich noch die Gelb-Rote Karte ein.

SSV Ulm 1846 II – FC Blaubeuren 0:4 (0:2). Den SSV-Spielern ist die Situation anzumerken. Der Rückzug zum Saisonende hat offensichtlich Wunden hinterlassen. Blaubeuren war den Spatzen in allen Belangen überlegen. Gjentijan Haxhijaj (6.), Marcin Czerwinski (40., 56.) und Robert Bara (76.) trafen für den Tabellendritten.

TSV Langenau – SC Türkgücü Ulm 3:2 (1:1). Langenau begann gut und führte schnell durch Modou Ceesay (11.). Dann ging der Faden erstmals verloren und die Gäste drehten zunächst die Partie durch Rosario Lentini (23.) und Carlos Geric (49.) Jochen Huber konnte noch ausgleichen (58.), doch dann war der Faden beim TSV erneut gerissen. Ramosh Dashi traf, eben eingewechselt, mit seinem ersten Ballkontakt zum glücklichen 3:2 (84.).

Türkspor Neu-Ulm – SSG Ulm 3:0 (0:0). In Halbzeit eins waren beide Teams nur anwesend. Erst das 1:0 von Tolga Ciftci gleich nach der Pause weckte wenigstens bei den Gastgebern die Lebensgeister. Ilir Tupella schoss die weiteren Tore (73., 90.) zum verdienten Sieg.

SV Lonsee – TSV Neu-Ulm 0:3 (0:1). Gegen ersatzgeschwächte Lonseer konnte der Tabellenführer verdient gewinnen. Der Pfosten und Lonsees Schlussmann Wolfram Boch verhinderten einen höheren TSV-Sieg. Luksa Kögel (29.), Michael Merk (53.) und Christian Bohnacker trafen für Neu-Ulm. (jürs)

