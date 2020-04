00:02 Uhr

Erinnerungen an viele tolle Spieler

Basketballfans wählen Team des Jahrzehnts

In erster Linie ist es natürlich ein netter Zeitvertreib in Zeiten der Corona-Zwangspause. Aber es werden auch Erinnerungen wach an die vielen tollen Spieler, die in der jüngeren Vergangenheit zum Kader von Ratiopharm Ulm gehört haben. Der Basketball-Bundesligist hat seine Fans dazu aufgerufen, die Mannschaft des Jahrzehnts zu wählen und das Ergebnis ist wenig überraschend: Mit Per Günther, Chris Babb und Raymar Morgan wurden drei Spieler des Teams berufen, das in der Saison 2016/17 mit 27 Siegen in Serie einen Rekord möglicherweise für die Ewigkeit aufgestellt hat. Der beste oder zumindest bei den Fans beliebteste Spieler des Jahrzehnts auf der Position Small Forward ist Will Clyburn, der in den Jahren 2013 bis 2015 in Ulm gespielt hat, vergangenes Jahr mit ZSKA Moskau die Euroleague gewonnen hat und nach dem Finalsieg gegen Efes Istanbul zum wertvollsten Spieler gewählt wurde. Auf der Position des Power-Forwards haben sich die Ulmer Fans für Daniel Theis entschieden, der von 2012 bis 2014 das Ratiopharm-Trikot getragen hat und seit 2017 zu den Leistungsträgern des NBA-Vereins Boston Celtics gehört.

Erstaunlich ist allerdings, wie deutlich Clyburn vor Modellathlet Javonte Green und Theis vor Augustine Rubit liegen – auch Rubit war schließlich Teil der Ulmer Rekordmannschaft. Das klarste Ergebnis fuhr erwartungsgemäß die Ulmer Legende Per Günther auf der Position des Spielmachers ein, am engsten war es bei den großen Jungs. Raymar Morgan musste sich mit weniger als 50 Prozent begnügen und lag damit acht Punkte vor John Bryant, dem zweimaligen MVP der Basketball-Bundesliga. Für Tim Ohlbrecht, ebenfalls einer der legendären Center des vergangenen Jahrzehnts und wie Morgan Teil der Rekordmannschaft, blieb da sogar nur Rang vier.

Ratiopharm Ulm hatte auf jeder Position fünf Kandidaten zur Wahl gestellt, mit Spielmacher Kilian Hayes und Center Grant Jerrett waren nur zwei Spieler aus dem aktuellen Kader dabei. Beide spielten bei der Abstimmung keine Rolle. Bei Zoran Dragic wäre das möglicherweise anders gewesen, aber der wurde nicht nominiert. Der Slowene spielte in dieser Saison ein paar Monate für Ulm, er war bester Werfer der Bundesliga und galt als MVP-Kandidat. Ende Januar machte er aber von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch und wechselte zum spanischen Euroleague-Verein Baskonia.

Ergebnisse:

1. Per Günther (79,9 Prozent) 2. Braydon Hobbs (11,7), 3. Tommy Mason Griffin (3,4), 4. Ismet Akpinar (2,8), 5. Kilian Hayes (2,2).

1. Chris Babb (79,2), 2. Isaiah Swann (16,5), 3. Rocky Trice und David Krämer (beide 1,6), 5. Allan Ray (1,1).

1. Will Clyburn (65,6), 2. Javonte Green (23,3), 3. Philipp Schwethelm (4,4), 4. Robin Benzing und Steven Esterkamp (beide 3,3).

1. Daniel Theis (51,1), 2. Augustin Rubit (27,2), 3. Da’Sean Butler (15,6), 4. Keaton Nankivil (3,3), 5. Dwayne Evans (2,8).

1. Raymar Morgan (46,9), 2. John Bryant (38,7), 3. Ian Vougioukas (7,2), 4. Tim Ohlbrecht (5,0), 5. Grant Jerrett (2,2). (pim/az)

Themen folgen