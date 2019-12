vor 23 Min.

Erst das Derby, jetzt das Spitzenspiel

Bei Elchingen gegen Würzburg trifft die beste Defensive auf die beste Offensive

Gipfeltreffen in der Pro B: Die Elchinger Scanplus-Baskets fordern am Samstag (19 Uhr) als Tabellenzweiter den Ersten Würzburg heraus. In diesem Duell trifft die beste Verteidigung der Liga auf die stärkste Offensive. Die Elche gestatten ihren Gegnern im Schnitt nur 73,2 Punkte, Würzburg macht 93,3.

Einen Beweis ihrer Offensivpower hat die Mannschaft aus Unterfranken beim 124:86-Sieg in Hanau am vergangenen Spieltag abgeliefert. In keinem Viertel machten die Schützlinge von Trainer Eric Detlef dabei weniger als 28 Punkte. Ein überragendes Spiel machte Supertalent Joshua Obiesie, der neun seiner elf Würfe aus dem Feld traf, darunter sieben von acht Dreiern. Da die Würzburger Bundesligamannschaft ebenfalls am Samstag beschäftigt ist, wird Obiesie allerdings vermutlich in Elchingen nicht dabei sein. Dafür aber Cameron Hunt, der als bester Werfer der gesamten Liga im Schnitt 23,5 Punkte erzielt.

Die Elchinger ihrerseits haben mit dem 95:80-Derbysieg am Kuhberg eine überaus gelungene Generalprobe gefeiert. Beleg für das starke Mannschaftsspiel sind die 28 direkten Korbvorlagen, zudem feierte Eric Curth mit sechs Dreiern und insgesamt 23 Punkten ein starkes Comeback nach seiner Verletzungspause.

Der kuriose Spielplan will es, dass die Elche eine Woche danach bereits das Rückspiel gegen Würzburg austragen. Die Mannschaft der Ulmer Orange-Academy trifft entsprechend zweimal nacheinander auf Hanau – zuerst am Samstag (19 Uhr) auswärts. Die Mannschaft aus dem Rhein-Main-Gebiet wird nach dem Debakel gegen Würzburg mit Sicherheit auf Wiedergutmachung aus sein. Damit rechnet auch der Ulmer Trainer Anton Gavel: „Ich erwarte ein schwieriges Spiel. Hanau wird mit Wut im Bauch antreten und von Beginn an den Ton angeben wollen. Wir müssen dagegenhalten und vor allem die Dreier gut verteidigen.“ Da die Pro B am vergangenen Wochenende pausiert hat, konnte er ebenso wie der Elchinger Kollege Igor Perovic seine Schützlinge gründlich auf dieses Spiel vorbereiten. (pim/az)

