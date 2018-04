13.04.2018

Erst die Party, dann die TSG Lokalsport

TSV Buch steht vor gehaltvollen Tagen

Etliche lädierte Spieler, zwei richtig schwere Gegner hintereinander und dann kommen die englischen Wochen – der Wasserstandsbericht fällt beim Landesligisten TSV Buch mau aus.

„Das macht mir schon ein wenig Sorgen“, sagt Buchs Trainer Harry Haug. Bevor es in einer Woche zum TSGV Waldstetten geht, taucht am Sonntag (15 Uhr) zunächst die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in Buch auf. Der Tabellenfünfte hat zwei dicke Empfehlungen im Gepäck. Zum einen wurde der Landesligaprimus aus Heiningen vor einer Woche richtig nass gemacht und mit einem deutlichen 0:4 auf die Heimreise geschickt. Zum anderen konnte der TSV Buch bislang noch nicht gegen die TSG gewinnen.

Ob es dieses Mal endlich für Haug und seine Bucher klappt, wird nicht zuletzt davon abhängen, ob man Hofherrnweilers Torjäger Niklas Groiß bändigen kann. Groiß trifft gegen Buch scheinbar besonders gern, vier Tore hat er in den bisherigen drei Aufeinandertreffen schon erzielt. So war es auch schon in der Hinrunde dieser Saison. Damals konnte Groiß nach einer Bucher 2:0-Führung noch den 2:2-Endstand erzielen.

Am heutigen Freitag betätigen sich die Bucher Kicker noch in anderer Weise als Gastgeber. Sie veranstalten in der Rothtalhalle eine 80er- und 90er-Party (Einlass ab 20 Uhr) und freuen sich auf ein „großes und wildes Partyvolk“, um sich auf das Spiel einzustimmen. (jürs)

Themen Folgen