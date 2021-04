Erster Schritt in Richtung Olympia

Aber für Katrin Volk aus Ulm ist der Weg nach Tokio noch weit

Die derzeit beste Ulmer Leichtgewichtsruderin Katrin Volk hat mit ihrer neuen Partnerin Marie-Luise Dräger (Lübeck) bei der Europameisterschaft im norditalienischen Varese im leichten Doppelzweier den zehnten Platz belegt. In einem großen Teilnehmerfeld sammelte das Duo zudem erste internationale Wettkampferfahrung auf dem langen Weg zur Olympia-Qualifikation.

Über einen guten Vorlauf qualifizierten sich Volk und Dräger für das Halbfinale. In dem reichte es aber nicht zu einem Platz unter den Top-Drei, der für den Einzug in den Endlauf der besten sechs Boote notwendig gewesen wäre. Trainer Marcus Maier vom Ulmer Ruderclub Donau ist dennoch halbwegs zufrieden, er sieht aber auch noch Steigerungspotenzial: „Die anderen Nationen machen bis zu 40 Schläge pro Minute mehr als wir, dieser Rückstand lässt sich auch nicht mit dem kraftvollsten Schlag aufholen.“

Nun geht es für Katrin Volk im Trainingslager in Ratzeburg in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung auf den ersten Weltcup in Zagreb vom 30. April bis zum 2. Juni. Schon dort will sie mit ihrer Partnerin den Sprung ins Finale schaffen und ihre Leistung gegen Boote aus Übersee überprüfen. Bis zur olympischen Qualifikationsregatta Mitte Mai in Luzern muss dann jeder Schlag sitzen, damit Volks Traum von Tokio in Erfüllung geht. (AZ)