vor 17 Min.

Es bleibt beim Rückzug der Elche

Künftig nur noch in der Regionalliga

Die Elchinger Scanplus-Baskets haben noch einmal einen Versuch gestartet, aber es hat doch nicht gereicht für die Pro A. Die erste Mannschaft des Dorfvereins wird künftig nur noch in der ersten Regionalliga spielen. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Darin heißt es: „Die vielen Einzelspenden, die Zusagen von Sponsoren, ihre Beiträge aufzustocken oder neue Verträge abzuschließen, zeigen überdeutlich, wie sehr das Elchinger Herz für den lokalen Basketball brennt, auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde.“ Es klemmt also finanziell und zudem weiterhin logistisch. Die Verantwortlichen der Liga haben dem Verein signalisiert, dass es auch in Corona-Zeiten keine Ausnahmegenehmigung für einen Spielbetrieb in der Brühlhalle geben wird.

Sportdirektor Dario Jerkic geht den Weg in die Regionalliga mit, der erst zu Beginn der abgebrochenen Saison in der Pro B verpflichtete Trainer Igor Perovic wohl eher nicht. Sein Vertrag gilt nur für die Profiligen Pro A und Pro B. In der Pressemitteilung verabschieden die Elche Perovic bereits: „Für die Arbeit bei einem neuen Verein wünschen wir ihm denselben Erfolg wie in Elchingen.“ Es ist auch kaum anzunehmen, dass es ein Wiedersehen mit einer größeren Anzahl von Spielern aus dem bisherigen Kader geben wird. Zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison waren die Elchinger Tabellenführer der Südstaffel der Pro B und heißester Anwärter auf den sportlichen Aufstieg. Die meisten Spieler dürften somit ihren Marktwert gesteigert haben. Bekannt ist allerdings auch, dass sich ein paar der Profis in der Klostergemeinde sehr wohl gefühlt haben und dort heimisch geworden sind. Zudem dürfte Corona auch den Spielermarkt nachhaltig verändern und die Preise drücken.

Im Rückzug in den Amateurbereich sieht der Verein auch eine Möglichkeit, sich teilweise neu zu strukturieren und zu organisieren. Die nach wie vor offenen Fragen rund um eine Modernisierung der Brühlhalle sollen beispielsweise im Dialog mit der Gemeinde beantwortet werden. Zudem heißt es in der Pressemitteilung: „Die enormen sportlichen Leistungen und Erfolge der vergangenen Jahre hatten in der Abteilung einen enormen Druck zur stetigen Veränderung erzeugt. Nun geht es auch darum, vor allem die Nachwuchsarbeit, das Fundament unserer Arbeit, zu stärken und sukzessive auszubauen. Strukturen können neu aufgebaut oder verbessert werden. Wir können sortieren und optimieren.

Dauerhaft will man schließlich nicht in der Regionalliga bleiben. Ausdrücklich formuliert wird in der Pressemitteilung das Ziel einer schnellen Rückkehr in den Profibereich. (az/pim)

Themen folgen