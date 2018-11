30.11.2018

Es geht eng zu bei den Schützen Lokalsport

Vöhringer fahren nach Coburg

In der Bundesliga Gruppe Süd der Luftgewehrschützen geht es vorne eng zu. Und mittendrin ist der SV Pfeil Vöhringen: Hinter Eichenlaub Saltendorf (12:2) und dem SV Petersaurach (10:4) rangiert die Mannschaft mit ebenfalls 10:4 Punkten auf Rang drei. Um ihre Chance zu wahren, wie im Vorjahr die Endrunde der jeweils besten vier Teams aus der Nord- und Südgruppe um die deutsche Meisterschaft zu erreichen, sollte sie am Wochenende in Coburg beide Begegnungen gewinnen. Am Samstag (16 Uhr) trifft das Team von Trainer Sven Martini dort auf Aufsteiger FSG Kempten, der mit 4:10 Punkten Zehnter ist und am Sonntag (10 Uhr) auf das Team von Der Bund München (Rang neun mit 6:8 Punkten).

Der Papierform nach sind dies zwei machbare Aufgaben, aber jeder Leichtsinn könnte bestraft werden. Die Kemptener haben mit der Schweizer Nummer eins, Christoph Dürr (im Schnitt 396 Ringe), und dem 17-jährigen Riesentalent Lisa Müller (Schnitt 393,2) zwei Topschützen im Kader. Für sie geht es darum, die Klasse zu halten und dafür werden sie mit Vehemenz kämpfen. Der Bund München hat ein Spitzenduo, das immer für Punkte gut ist. Der französische Topschütze Pierre-Edmond Piasecki hat bisher einen Schnitt von 396,3 Ringen erzielt und nur unwesentlich schlechter steht Hanna Bühlmeyer mit 396,0 Ringen im Schnitt da. Sie schießt für die Münchner, die zuletzt nur ganz knapp verloren, an Nummer zwei.

Die Vöhringer treten an eins wieder mit dem Ukrainer Oleh Tsarkov an. Hinter ihm schießen Hannah Steffen, Andreas Renz, Florian Krumm und Constanze Rotzsch. Das Team hofft, dass Tabellenführer Saltendorf am Wochenende strauchelt. Möglich ist dies sicher im Duell zwischen den Saltendorfern und Verfolger Königsbach. (kümm)

