24.10.2020

Es geht früh um den Gruppensieg

Pfuhler Turner diesmal mit einem Litauer

Am zweiten Wettkampftag der Gruppe A der Zweiten Bundesliga Süd haben die Turner des TSV Pfuhl am heutigen Samstag (18 Uhr) den TV Schiltach zu Gast. Dabei dürfte es schon darum gehen, wer am Ende Rang eins in der Gruppe belegt und damit im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg bleibt.

Beide Mannschaften haben zum Saisonauftakt ihren jeweiligen Wettkampf gewonnen, wobei sich die Pfuhler beim 40:36 in Buttenwiesen recht schwer taten. Schiltach hingegen ließ in heimischer Halle dem VfL Kirchheim/Teck beim 62:20 nicht den Hauch einer Chance. Gastgeber Pfuhl muss nun also alles geben und kann dabei nicht auf die Unterstützung seines Anhangs bauen. Beim Wettkampf in der Trainingshalle sind nämlich keine Zuschauer zugelassen.

„Schiltach will auch aufsteigen“, weiß der Pfuhler Trainer Rolandas Zaksauskas, womit er bestätigt, dass seine eigene Mannschaft ebenfalls die Rückkehr in die Erste Bundesliga im Auge hat. Auf der Ausländerposition wird es bei Pfuhl einen Wechsel geben. Sein Debüt wird der Litauer Robert Tvorogal feiern. Der 26-Jährige aus Vilnius ist vor allem ein Reck-Spezialist. An diesem Gerät sicherte er sich vor zwei Jahren als erster Litauer die Goldmedaille beim Weltcup im kroatischen Osijek. (kümm)

