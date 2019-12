12.12.2019

Es geht um zwei Titel

Fight Night in der Oldtimer-Fabrik

Nach der großen CWS Fight Night in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena gibt es in diesem Jahr auch erstmals eine Weihnachtsausgabe der Kickbox-Reihe.

In der Oldtimer Fabrik in Neu-Ulm geht es am Samstag (19.30 Uhr) bei der sechsten Auflage der Kickboxserie noch einmal um Titel und Siege. Es werden zwei Gürtel vergeben: Zum einen geht es um den CWS-Champion und zum anderen um die deutsche Meisterschaft des Verbandes WKU. Um den Titel des CWS-Champion kämpfen der Mazedonier vom Top Team aus Zürich in der Schweiz, Daniel Stefanovski, und das hoffnungsvolle Talent Marco Baars aus dem niederländischen Assen. Um den zweiten Titel des Abends kämpfen der Stuttgarter Tarik El Farra vom Pitts Muay Thai Gym und der Iraner Nader Babaahmadi von Arena Aschaffenburg.

Insgesamt sind an dem Abend zehn Kämpfe geplant. Neben den beiden Titelkämpfen werden auch Athleten aus der Region mit dabei sein. Übertragen wird der Wettkampf auf ranfighting.de. (az)

