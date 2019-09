vor 7 Min.

Es wird Zeit für den ersten Neu-Ulmer Dreier

Der TSV Buch und Türkspor auswärts gegen Aufsteiger

Von den Mannschaften aus dem Landkreis hat an diesem Wochenende nur der TSV Neu-Ulm Heimrecht in der Fußball-Landesliga. Er hat heute gegen Vizemeister SV Bonlanden aber auch die wohl schwierigste Aufgabe zu lösen. Buch und Türkspor Neu-Ulm haben es jeweils mit Aufsteigern zu tun. Auf die leichte Schulter zu nehmen sind die Gegner SC Stammheim und SV Neresheim aber sicher auch nicht.

Eine Wundertüte bekommt der TSV Buch heute (15.30 Uhr) vorgesetzt. Das Team von Trainer Harry Haug tritt beim SC Stammheim an. Der Aufsteiger aus dem Stuttgarter Norden wurde in den ersten beiden Saisonspielen jäh auf den Boden der Landesliga-Tatsachen geholt. Gegen Waldstetten und Bonlanden fing man sich gleich neun Gegentreffer ein. Dafür überraschte Stammheim im WFV-Pokal gegen Verbandsligist Normannia Gmünd mit einem 3:2-Sieg und gewann vor einer Woche gegen den FV Sontheim knapp mit 1:0. Haug und seine Schützlinge hatten übrigens bereits das Vergnügen mit Stammheim. Vor vier Jahren verlor man dort mit 2:3. Aus der Zeit sind immer noch acht Spieler im SC-Kader.

Zwei Mal sind der TSV Neu-Ulm und der SV Bonlanden bisher aufeinander getroffen, zwei Mal stand dabei die Null. Zumindest aus Sicht der Gäste, denn die ließen gegen Neu-Ulm bislang nichts anbrennen. Wenn die Filderstädter heute (15.30 Uhr) ihre Visitenkarte im Muthenhölzle abgeben, sollen nicht nur endlich die ersten Neu-Ulmer Tore gegen diesen Gegner fallen. Das immer noch sieglose Team von Trainer Michael Schwer braucht zudem endlich einen Erfolg, um nicht schon wieder früh in der Saison unter Druck zu geraten. Die erfahrenen Bonlander, denen in der vergangenen Spielzeit um ein Haar der Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga geglückt wäre, haben mit Ugur Yilmaz einen Spieler in ihren Reihen, den die Bayern gut gebrauchen könnten. Yilmaz, bereits bei den Stuttgarter Kickers, dem TSV Rain und dem FV Illertissen in der Regionalliga unter Vertrag, ist Bonlandens Torgarant und hat in den drei bisherigen Partien schon viermal getroffen.

Auf dem Härtsfeld kommt es morgen (15 Uhr) zum Duell zweier Aufsteiger: Türkspor Neu-Ulm muss zum SV Neresheim. „Das ist eine spielstarke Mannschaft“, weiß Neu-Ulms Trainer Ünal Demirkiran. Sein Team trifft mit Markus Gentner und Denis Werner auf zwei ehemalige Mannschaftskollegen. Vor allem Werner, der früher sogar Regionalliga- und Oberligaeinsätze bei den Ulmer Spatzen hatte, wird Demirkirans Mannschaft im Auge behalten müssen. Der SV-Kapitän ist der Neresheimer Torjäger und hatte mit 22 Treffern maßgeblichen Anteil am Landesligaaufstieg. Beim 2:1-Erfolg seines Teams gegen den SC Geislingen hat Werner zudem die beiden bisher einzigen Neresheimer Tore in dieser Saison geschossen. Da kommt es aus Sicht von Türkspor nicht unbedingt gelegen, dass hinter Maxwell Owusu ein Fragezeichen steht. Der Neu-Ulmer Abwehrspezialist plagt sich mit muskulären Problemen herum. (jürs)

