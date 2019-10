00:06 Uhr

Europas Spitze

Neu-Ulms Talent Kay Stumper gewinnt ein wichtiges Ranglistenturnier

Wenige Tage vor seinem 17. Geburtstag gelang Kay Stumper vom Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm ein ganz großer Coup: Er gewann am Wochenende im holländischen Nordwijk das europäische Ranglistenturnier „Top 10“ und bestätigte dabei seine gute Form in den zurückliegenden Wochen.

Zeitgleich mit der Bundesliga-Partie seines Teams gegen Fulda-Maberzell musste Stumper am Sonntag in der vorletzten Runde an die Platte. Kein Wunder also, dass Vater Rudi derweil in der Ratiopharm-Arena etwas nervös auf seinem Sitz hin und her rutschte. „Ich muss heute ja gleich doppelt zittern“, erklärte er seine Spannung.

Die mündete zunächst in ein Wechselbad der Gefühle. Während seine Neu-Ulmer Mannschaftskollegen bekanntlich ihren zweiten Saisonsieg feierten, unterlag Kay Stumper dem späteren Achten Vincent Picard (Frankreich) etwas überraschend mit 1:4 Sätzen. Mit einem glatten 4:0 über den jungen Ungarn Csaba Andras gelang ihm aber am Abend noch der Sprung an die Spitze.

Seine erste Niederlage im Turnier hatte er im dritten Durchgang gegen den Belgier Adrien Rassenfosse eingefahren (3:4). Mit jeweils sieben Siegen standen am Ende Stumper und Samuel Kulczycki (Polen) vorne. Der direkte Vergleich entschied dann zugunsten des Neu-Ulmer Nachwuchstalents. (pth)

Themen folgen