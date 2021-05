Anweisungen vom Fußballlehrer

Es wird wieder trainiert, Marco Konrad hat seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Beim Lehrgang hat er mehrere Promis kennen und schätzen gelernt

Nachdem das bayerische Innenministerium grünes Licht gegeben hatte, begann beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen in dieser Woche wieder das Training. Unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften bereitete sich die Mannschaft unter anderem auf die kommenden Aufgaben im Ligapokal vor. Dabei wurden alle Spieler auch auf das Coronavirus getestet.

Die Freude über den Neustart des nahezu kompletten Kaders war riesengroß, unter Anleitung von Assistenztrainer Timo Räpple und Torwarttrainer Jürgen Baur wurde schon zu Beginn der Woche losgelegt. Von Donnerstag an leitete dann der frischgebackene Fußballlehrer Marco Konrad selbst die Einheiten. Er hat inzwischen die einjährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und damit für die zweite erfreuliche Nachricht im Lager des FV Illertissen gesorgt. Gemeinsam mit ihm haben auch einige Promis den Lehrgang absolviert, unter anderem Weltmeister Miroslav Klose, den Konrad bei dieser Gelegenheit näher kennenlernte.

Der FVI-Trainer urteilt: „Ein feiner Mensch, der sich nicht verstellt, eher zurückhaltend und auf keinen Fall arrogant“. Darüber hinaus waren noch eine ganze Reihe bekannter Ex-Profis beim Lehrgang dabei, etwa Hanno Balitsch, ‚Zecke’ Neuendorf oder auch Jochen Seitz (derzeit Viktoria Aschaffenburg). „Alle waren gleich und doch war jeder etwas Besonderes“, sagt Marco Konrad über die Kollegen. Dass bei Videokonferenzen noch Ralf Rangnick, Freddy Bobic oder Florian Kohfeldt, der Trainer von Werder Bremen, für Fragen zur Verfügung standen, war ein weiterer Höhepunkt.

Interessant war für den Illertisser Trainer auch die Struktur des Lehrgangs, in dem er viele Parallelen zu seinem aktuellen Beruf als Lehrer festgestellt hat. Jetzt freut er sich, dass er die Arbeit beim FVI fortsetzen darf: „Ich bin dem Verein dankbar dafür, dass der mir die Möglichkeit bietet, die Lehrinhalte und meine Ideen umzusetzen.“

Das Trainingsprogramm in dieser Woche absolvierten beim FV Illertissen auch einige Gastspieler, die Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler eingeladen hatte und die für die kommende Saison durchaus ein Thema werden könnten. Bachthaler und das Trainerteam konnten sich einen guten Eindruck von den Kandidaten verschaffen, der eine oder andere wird wohl tatsächlich verpflichtet. Die Personalentscheidungen geht man im Verein aber recht gelassen an. „Wir sind nicht unter Druck“, stellt Bachthaler fest: „Wir wägen sorgfältig ab, denn wir haben bereits 18 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag.“

Anfang kommender Woche wird dann feststehen, wann der FV Illertissen erstmals in den Ligapokal eingreift. Zu Ende gespielt werden soll zudem der Toto-Pokal, in beiden Wettbewerben wird jeweils ein Teilnehmer am DFB-Pokal ermittelt. Dagegen steht inzwischen fest, dass der Punktspielbetrieb auch in der bayerischen Regionalliga abgebrochen wird. Darauf hat sich die Chefetage des Verbands geeinigt, über die genaue Wertung stimmen die Vereine im Freistaat ab (siehe eigener Artikel). Beim FV Illertissen kann man dem Ergebnis des Votings gelassen entgegensehen, nachdem weder der Aufstieg noch der Abstieg ein Thema ist.