Das Interesse am Pokalfinale ist riesengroß

Zwölf Fernsehsender berichten vom Spiel gegen Türkgücü München

So groß war das Interesse noch nie. Wenn an diesem Sonntag (14 Uhr) Regionalligist FV Illertissen und Drittligist Türkgücü München im Finale des bayerischen Totopokals um die Teilnahme an der lukrativen ersten Hauptrunde des DFB-Pokals aufeinandertreffen, sind gleich zwölf Fernsehsender live mit dabei und bringen das Spiel via Satellit und Kabel frei empfangbar in die Wohnzimmer der Fußballfans.

Die Endspiel-Sendung wird vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) in Kooperation mit allen bayerischen Regionalsendern produziert und ausgestrahlt. Neben dem linearen Fernsehen wird es darüber hinaus auch Livestreams geben – unter anderem auf der Internetseite unserer Redaktion (www.illertisser-zeitung.de/fvi-pokalfinale2021).

Der im BFV-Präsidium für den Spielbetrieb in Bayern verantwortliche Schatzmeister Jürgen Faltenbacher freut sich: „So flächendeckend präsent war das Totopokal-Finale noch nie zuvor. Wer sich am Sonntag durchs Fernsehprogramm schaltet, wird gleich zwölf Mal auf diese Übertragung stoßen. Das ist eine perfekte Sache und eine tolle Kooperation.“

Zentral laufen die Fäden der BFV-Eigenproduktion bei Niederbayern TV in Deggendorf zusammen. Die Übertragung des Totopokal-Finales ist auch der Startschuss für eine langfristige Kooperation des BFV mit den Regionalsendern. „Wenn Mitte Juli der Ball in der Regionalliga Bayern wieder rollt, wird das Bewegtbild-Angebot aus der höchsten bayerischen Spielklasse komplett anders aussehen“, sagt Verbandsspielleiter Josef Janker: „Wir werden schneller, jünger und deutlich attraktiver.“ Details zu diesem Konzept wird der Verband erst später verraten.

Der Totopokal-Wettbewerb wird seit 1998 in Bayern ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und den Pott, sondern auch um einen Startplatz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals, verbunden mit der garantierten Prämie in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. Die würde sich am Sonntag natürlich gerne der FV Illertissen sichern, auch wenn er sportlich Außenseiter ist.

Für den FVI ist das Pokalfinale auch Höhepunkt der Vorbereitung, denn bereits Mitte Juli beginnt in der Regionalliga Bayern die neue Saison. Der FV Illertissen startet am Freitag, 16. Juli (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg. Der erste Saisonhöhepunkt ist das schwäbische Derby zwischen Illertissen und dem FC Memmingen, angesetzt auf den 20. November. Bis zum nächsten Kracher müssen sich die Fans dann nicht lange gedulden: Am 4. Dezember spielt die Mannschaft von Trainer Marco Konrad gegen den Drittliga-Absteiger Bayern München II. Anschließend beginnt in der Regionalliga die Winterpause. (bfv/pim)