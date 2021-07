Die Mannschaft für das Jubiläum

Beim sportlichen Teil der Feierlichkeiten wird auch ein Mann gewürdigt, der seit einem Vierteljahrhundert als Trainer und Sportchef für den Verein arbeitet

Mit einem Stadiontag hat der FV Illertissen am Samstag den sportlichen Teil der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum begangen. Vereinschef Rainer Bleser war bei der Organisation mächtig gefordert, wegen Corona konnte nur bedingt geplant werden. Etliche Jugendturniere standen letztlich auf seinem ursprünglichen Programm, je ein Testspiel der Regionalligamannschaft sowie des Landesligateams und die Vorstellung der jeweiligen Spieler. Weil der FV Ravensburg am Freitagabend jedoch kurzfristig abgesagt hatte, entfiel das Match von Markus Schaichs neu formiertem Landesliga-Talentschuppen ersatzlos.

Bevor Vorstandsmitglied Hermann Schiller im Stadion mit der Vorstellung des künftigen Regionalligakaders begann, fand er warme Worte für einen anderen Protagonisten. Seit 25 Jahren mischt Karl-Heinz Bachthaler an entscheidenden Stellen beim FV Illertissen mit, demnächst feiert der Sportchef seinen 69. Geburtstag. Als Trainer war Bachthaler für vier Aufstiege und damit maßgeblich für eine glänzende sportliche Bilanz verantwortlich, in seiner aktuellen Funktion als Sportdirektor wurde die sogar noch um zwei bayerische Amateurmeisterschaften bereichert.

Bei der Vorstellung der Regionalligamannschaft konnte Schiller vier echte Neuzugänge und zwei Rückkehrer im 28-köpfigen Aufgebot begrüßen. Valentin Hafner und Fabian Rupp trugen früher schon das blau-weiße Trikot. Torhüter Luka Nujic (vom SV Sandhausen) ist ebenso neu wie ein japanisches Trio. Teranuma Kento (FC Hennef 05), Natsuhiko „Nats“ Watanabe (FC Memmingen) und Goson Sakai (VfR Aalen) verstärken künftig das Team von Trainer Marco Konrad.

Konrad durfte sich dann beim Testspiel gegen Schwaben Augsburg noch über ein Wiedersehen freuen. Beim ambitionierten Bayernligisten hat seit diesem Sommer Janos Radoki das sportliche Kommando. Konrad und der Deutsch-Ungar kennen sich bekanntlich aus gemeinsamen Profitagen beim SSV Ulm 1846. Die fußballerischen Darbietungen brachte Illertissens Stadionsprecher am Samstagnachmittag nach dem knappen 3:2-Sieg des Regionalligisten auf den Punkt: „Da ist noch Luft nach oben.“ Illertissen leistete sich vor der Halbzeitpause einige Flüchtigkeitsfehler in der Defensive und hätte sich über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Torhüter Felix Thiel musste einige Male gegen Augsburgs umtriebigen Bastian Kurz eingreifen. In der Pause nahm Konrad einige Wechsel in seinem Team vor. Die neuen Leute brachten spürbaren Schwung in das Spiel seiner Mannschaft. Yannick Glessing vergab erst eine Riesenchance (50.), ehe Tim Bergmiller für die 1:0-Führung sorgen konnte (53.). Die hielt allerdings nicht lange, weil ein Illertisser Abwehrspieler auf eine plumpe Aktion von Kurz hereinfiel und der Unparteiische auf Elfmeter entschied. Marco Luburic traf so zum zwischenzeitlichen Ausgleich (57.). Zwei Minuten später lief Semir Telalovic der Gästeabwehr erst auf und davon und schloss dann zur erneuten FVI-Führung ab. Julian Löschner vollendete eine feine Einzelleistung mit dem 2:2-Ausgleich für die tapferen Schwaben (71.), bevor Tim Bergmiller mit seinem zweiten Treffer für den 3:2-Endstand sorgte (80.).

Am kommenden Freitag (19 Uhr) empfängt der FV Illertissen zum Auftakt der Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga übrigens Viktoria Aschaffenburg im Vöhlinstadion. (jürs)