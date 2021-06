Die zweite Chance

Auch über den bayerischen Totopokal führt ein Weg in den DFB-Pokal

Über den Ligapokal wird es nicht mehr funktionieren, aber im bayerischen Totopokal hat der FV Illertissen eine weitere Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Die Viertelfinal-Aufgabe am Samstag (13.30 Uhr) beim Nord-Bayernligisten FC Eintracht Bamberg ist schon mal eine der lösbaren Art.

Anschließend wartet allerdings im Halbfinale am 22. oder 23. Juni mit Wacker Burghausen oder dem VfB Eichstätt in jedem Fall ein Regionalligist als Gegner. Diese Partie würde im Illertisser Vöhlinstadion über die Bühne gehen. Im dritten Viertelfinalspiel stehen sich am Sonntag der Bayernligist TSV Abtswind und Drittligist Türk Gücü München gegenüber, der TSV Buchbach hat ein Freilos. Das Finale wurde auf Sonntag, 27. Juni, angesetzt.

FVI-Trainer Marco Konrad lässt keinen Zweifel daran, dass er mit seiner Mannschaft das Halbfinale erreichen will: „Wir gehen sicher als Favorit in das Spiel und wollen die Gelegenheit nutzen, eine Runde weiterzukommen.“ Als weiteren Vorteil für seine Mannschaft sieht er die Tatsache, dass sie in Bayreuth und gegen den FC Augsburg II schon zweimal gefordert wurde und damit im Gegensatz zum Gegner über ein bisschen Spielpraxis verfügt. Doch Konrad warnt auch: „Wir haben gesehen, dass auch wir noch viel Arbeit haben. Entschlossenheit vor dem Tor, Konsequenz in der Abwehr, das gilt es zu trainieren.“

Den Kader schätzt der Trainer als sehr ausgeglichen ein, entsprechend hart ist der Kampf um die Plätze. In Bamberg werden Natsuhiko Watanabe wegen einer Verletzung am Innenband des Knies und Kai Luibrand wegen Rückenproblemen nicht ins Geschehen eingreifen.

Ein Fragezeichen steht wegen einer Bänderverletzung auch noch hinter Torhüter Felix Thiel. Dafür kann Neuzugang und Mittelstürmer Semir Telalovic in Bamberg eingesetzt werden. (hs)