So feiert ein Pokalfinalist

Nach dem Sieg gegen Eichstätt fehlt nur noch ein weiterer Erfolg zur Teilnahme am DFB-Pokal. Warum der Mannschaft auch das zuzutrauen ist

Mit einem hochverdienten 3:0-Sieg gegen den Regionalliga-Konkurrenten VfB Eichstätt schaffte der FV Illertissen den Einzug ins Finale des bayerischen Totopokals. Es fehlt somit tatsächlich nur noch ein Sieg zur Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals. Gegner im Endspiel des Landeswettbewerbs ist am kommenden Sonntag der Sieger der Partie zwischen dem Regionalligisten TSV Buchbach und dem Drittligisten Türk Gücü München (bei Redaktionsschluss nicht beendet). Wenn der FVI dann an die vorwiegend in Halbzeit eins gegen Eichstätt gezeigte Leistung anknüpfen kann, ist so oder so auch der Pokalsieg möglich.

Das Halbfinalspiel konnte erst mit mehr als halbstündiger Verspätung angepfiffen werden, die Gäste steckten bei der Anreise im Stau. Doch der FVI startete furios, schon in der 8. Minute ging er in Führung. Fabian Rupp stieg nach einer Freistoßflanke von Maurice Strobel am höchsten und köpfte ein. Auch in der Folge blieb die Heimmannschaft am Drücker. Nach einer guten Viertelstunde fiel Max Zeller im Strafraum, doch Schiedsrichter Elias Wörz entschied auf Schwalbe. Der zweite Treffer für den FVI schien trotzdem nur eine Frage der Zeit zu sein, bei Schüssen von Leif Estevez waren die Latte (25.) und der Pfosten im Weg (32.).

Neuzugang Semir Telalovic vergab eine weitere gute Chance und musste nach einer Stunde mit einer ausgekugelten Schulter vom Platz. Kurz nach dem Abpfiff gab Telalovic aber von sich aus Entwarnung.

Die Gäste konnten das Illertisser Tor nie in Gefahr bringen, Schlussmann Felix Thiel verbrachte eine geruhsame erste Hälfte. Das änderte sich allerdings nach der Pause, denn direkt nach Wiederanpfiff kreuzte der Eichstätter Mittelstürmer Fabian Neumayer allein vor ihm auf und zwang Thiel zu einer Rettungstat. Die Gäste zeigten auch insgesamt ein anderes Gesicht, Illertissen brauchte etwa eine Viertelstunde, um wieder ins Spiel zu kommen. Dann folgten aber wieder gelungene Aktionen, wie etwa der zu hoch angesetzte Volleyschuss von Leif Estevez. Für die endgültige Entscheidung sorgte Lukas Rietzler, der nach Vorarbeit des eingewechselten Philipp Boyer von der Strafraumlinie aus mit einem Flachschuss zum 2:0 traf (85.). Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Yannick Glessing mit einem Sololauf zum 3:0.

Hinterher freute sich Trainer Marco Konrad: „Das war eine Riesenpartie von uns. Die Mannschaft ist mit viel Energie gegen einen guten Gegner zu Werke gegangen. Wir hätten schon vor der Pause mit zwei oder drei Toren führen müssen, haben das ja nachgeholt. Jetzt gilt die ganze Freude und Konzentration dem Finale am Sonntag.“

FV Illertissen: Thiel – Wegmann, Rupp, Keckeisen, Gölz – Estevez (77. Glessing), Rietzler, Maiolo, Zeller (74. Bergmiller) – Strobel (83. Boyer), Telalovic (62. Luibrand).