FV Illertissen gegen FC Pipinsried - Ein Selbstläufer?

Eine Szene aus der vergangenen Saison: Illertissens Marco Hahn jagt Kasim Rabihic vom FC Pipinsried. Er könnte am Wochenende wieder zum Problem für die Illertaler werden. Neun Mal hat er in dieser Spielzeit bereits getroffen.

Der FV Illertissen trifft auf den Tabellenletzten aus Pipinsried. Doch so leicht wie es scheint wird es nicht. Trainer Küntzel warnt seine Mannschaft.

Von Hermann Schiller

Mit dem FC Pipinsried empfängt der Regionalligist FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) den aktuellen Tabellenletzten. Ein Selbstläufer für den FVI? Mitnichten, denn die Oberbayern aus dem Landkreis Dachau wehren sich vehement gegen den Abstieg.

Das bekam zuletzt der Tabellenvierte FC Nürnberg II zu spüren, der erst in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 3:1 einen Sieg sicherstellte. Die Illertisser, allen voran Trainer Marco Küntzel, wissen um die Gefahren bei Gegnern dieser Art: „Soll bloß keiner meinen, wir spielen ja ’nur’ gegen den Tabellenletzten. Gerade gegen solche Gegner muss man besonders viel investieren, die kämpfen ums nackte Überleben. Für uns dagegen ist es äußerst wichtig, dass wir nach dem Sieg in Ingolstadt nachlegen und die dortige gute Leistung bestätigen.“ Pipinsried habe durchaus gute Einzelspieler und eigentlich nichts zu verlieren, erklärt der Illertisser Trainer weiter. Schon fünf Prozent weniger Einsatz seiner Mannschaft seien zu viel – Vollgas sei angesagt.

Regionalliga Bayern: Der FV Illertissen trifft auf den FC Pipinsried

Zudem verlangt und erwartet Küntzel, dass seine Mannschaft endlich auch auf eigenem Platz eine gute Leistung zeigt. „Wir haben von den letzten fünf Spielen in unserem Stadion nur eines gewonnen, das muss sich schleunigst ändern.“ Personell hat man beim FVI kaum Sorgen, lediglich hinter dem Einsatz von Benedikt Krug steht noch ein Fragezeichen. Er wurde in Ingolstadt am Auge verletzt und wird sich beim Abschlusstraining selber ein Bild machen, ob er mitwirken kann. Auf jeden Fall ist Moritz Nebel wieder genesen und auch Philipp Strobel konnte diese Woche erstmals das gesamte Trainingsprogramm absolvieren. Er soll aber zunächst Spielpraxis in der Landesligamannschaft sammeln.

Dass der FC Pipinsried nach der Winterpause nochmals alles versuchen wird, um den Klassenerhalt zu schaffen, zeigt schon die Tatsache, dass er einen Spieler aus dem Bundesligakader von Eintracht Frankfurt auf Leihbasis verpflichtete. Manuel Knothe (Abwehr, 19) hat auch bereits ein Spiel absolviert. Nach wie vor hat Spielertrainer Fabian Hürzeler (26) das Sagen, der bei der TSG Hoffenheim II, 1860 München II und Bayern München II schon aktiv war. Er kann direkt auf dem Platz Einfluss nehmen, dirigieren und organisieren. Herausragend ist Kasim Rabihic, der nach einem Gastspiel beim West-Regionalligisten Rot Weiß Essen vergangene Saison zu den Ilmtalern kam und dann seiner Dribbel- und Schussstärke mit neun Treffern erfolgreichster FCP-Torschütze ist.

